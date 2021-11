“Tenho certeza que os fãs vão adorar assistir aos conteúdos”, diz Pabllo Vittar, embaixadora do Youtube Shorts Brasil

O Youtube, plataforma de áudio e vídeo do Google convidou Pabllo Vittar para ser a embaixadora do Youtube Shorts Brasil

Pabllo Vittar é a nova embaixadora do Youtube Shorts Brasil. Mas você deve estar se perguntando: o que é Youtube Shorts? Podemos dizer que ele é o mais novo concorrente do TikTok e Reels (Instagram). Está disponível para o IOS e o sistema Android e basicamente tem as mesmas funções de áudio e vídeo que seus concorrentes, assim como filtros, ferramentas de edição etc.

Para fazer barulho, o Google não poderia convidar alguém melhor que a Pabllo, já que a drag queen tem uma base fãs muito engajada e ela coleciona em torno de 12 milhões de seguidores em seu Instagram. Mais de 2 milhões em sua fanpage e seus clipes chegam a milhões de visualizações.

Pabllo falou sobre se tornar embaixadora do Youtube Shorts: “Fazer parte desse momento do YouTube é incrível, ainda mais como primeira embaixadora do Youtube Shorts no Brasil. Estou muito animada, com várias ideias. Tenho certeza que os fãs vão adorar assistir os conteúdos – e vão querer criar muitos também.”

A cantora estreará vídeos curtos por durante três meses representando a Plataforma aqui no Brasil. Para dar o “start” nesta parceria, já está disponível o primeiro vídeo, que conta com a música Ultra Som, faixa que compõe o último álbum da cantora, o “Batidão Tropical”. Confira o vídeo de apresentação: