Tendências capilares para 2024: a evolução dos cortes de cabelo femininos

Camile Stefano aponta as variações do bob como as tendências mais promissoras para o próximo ano

Em um contexto onde a construção da imagem pessoal é crucial, o cuidado com o cabelo emerge como protagonista, segundo Camile Stefano, renomada consultora de moda e imagem. Em meio a temperaturas elevadas no país neste final de ano, Stefano destaca que os cabelos mais curtos estão em alta, com ênfase especial no long bob, short bob e na inovadora versão mini bob para 2024.

Além do alívio térmico proporcionado por cortes mais curtos, a consultora argumenta que o cabelo é uma ferramenta de comunicação não verbal essencial. “O estilo do cabelo ajuda a transmitir a imagem que você está buscando. Imagem não é apenas um look. É um conjunto de coisas”, defende.

Para exemplificar, Stefano associa cabelos lisos a uma aura de seriedade, cachos a uma sensação de acessibilidade, e cortes curtos a modernidade e jovialidade, ressaltando a importância do contexto na interpretação dessas mensagens capilares.

Indiferente do estilo escolhido, a consultora enfatiza a necessidade de um cabelo bem cuidado, com corte preciso e brilho, para construir uma imagem positiva. “Da mesma forma, o contrário. Um cabelo sem corte, despenteado ou com aspecto de sujo, pode trazer uma imagem negativa, prejudicando a maneira como a pessoa é vista”, observa.

Stefano destaca ainda que o cabelo frequentemente se torna uma marca registrada da pessoa e merece atenção na hora do corte, cor e penteado. Com diversas opções disponíveis, a consultora encoraja a alinhar o gosto pessoal com as tendências do momento.

Independentemente da escolha para o visual de 2024, a especialista aconselha a busca por profissionais qualificados, a análise de trabalhos anteriores e a compreensão dos prós e contras de cada decisão capilar. “Nem sempre nossas escolhas funcionam para o nosso tipo de cabelo, e é importante que o profissional saiba identificar e nos posicionar sobre isso”, conclui Camile Stefano.