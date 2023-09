“Tem Que Suar”: Multishow apresenta nova comédia na academia com Mariana Xavier e Marcelo Serrado

Academia agitada e risadas garantidas em comédia no mundo da ginástica

No próximo dia 18 de setembro, o Multishow abre as portas da Academilton, uma academia de ginástica nada convencional situada no bairro do Bom Retiro, para lançar seu mais novo humorístico, “Tem Que Suar”. A série, que também estará disponível no Globoplay + Canais, promete agitar as noites de segunda a sexta-feira, às 22h15.

Marcelo Serrado

A trama gira em torno da Academilton, um espaço repleto de frequentadores peculiares, onde a diversidade é o ponto de destaque. A academia é herança de Tuca (interpretada por Mariana Xavier), uma carioca que, ao receber a notícia de que agora é dona do estabelecimento, acredita que sua vida finalmente tomará rumos diferentes em São Paulo.

Robson Nunes

No entanto, a protagonista se depara com um desafio inesperado ao perceber que a academia está à beira da falência e que seu primo Miltinho (vivido por Marcelo Serrado) quer competir pela posse do negócio. O que Tuca não imaginava era que, junto com os funcionários, formaria uma equipe determinada a transformar a AcadeMilton na melhor academia do Bom Retiro, de São Paulo e, quem sabe, do Brasil.

Isabelle Marques

O elenco conta com nomes como Isabelle Marques, Robson Nunes, Mary Sheyla, Marcelo Laham, Marianna Armellini, Vítor diCastro e Gabi Yoon, todos interpretando personagens originais que prometem arrancar gargalhadas do público. Além disso, a participação especial de Evandro Mesquita como Milton, pai de Miltinho, promete adicionar ainda mais diversão à trama.

“Tem Que Suar” não se limita apenas à comédia, pois também aborda o conceito “body positive”, que promove a aceitação de todos os tipos de corpos. A série, com direção geral de Carlo Milani e roteiro final de Cris Werson e Julia Lordello, é uma oportunidade para os espectadores se identificarem com as situações cômicas e, ao mesmo tempo, explorarem novas perspectivas sobre a diversidade e o mundo da ginástica. Como destaca Marcelo Serrado, o programa oferece um ambiente divertido com pitadas de informação para ampliar horizontes e conhecimentos. É diversão com propósito na Academilton.