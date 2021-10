Ivete Sangalo, Simone & Simaria e Pablo Vittar confirmam participação na Campanha AACD Teleton 2021

O programa de TV ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro e será transmitido diretamente dos estúdios do SBT

O SBT e a AACD divulgaram nesta terça-feira, durante a coletiva de imprensa virtual, a programação artística do programa que marcará a Campanha AACD Teleton 2021 na TV aberta e internet. Estavam presentes os padrinhos Daniel e Eliana, os padrinhos digitais Celso Portiolli e Maisa Silva, a diretora da atração Norma Mantovanini, a influenciadora digital Pequena Lo; além dos executivos da AACD, o CEO Valdesir Galvan e o superintendente de Marketing e Relações Institucionais, Edson Brito.

A 24ª edição da maratona solidária terá seu principal momento nos dias 22 e 23 de outubro diretamente dos estúdios do SBT, em São Paulo. Com aproximadamente 12 horas de duração, terá como tema principal a “Inclusão”, e contará com a presença de diversas celebridades.

Além da cantora Ivete Sangalo na abertura, como já tem sido tradicional nos últimos anos, Pablo Vittar e a dupla Simone & Simaria participarão pela primeira vez da campanha, ao lado de um grande elenco de artistas e convidados ao vivo no palco, respeitando os protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19.





O programa acontecerá em dois dias: Eliana e Daniel, padrinhos do evento, abrem o programa na sexta-feira (22), às 23h30. Maisa Silva, madrinha digital, abrirá a maratona no sábado (23), que começará às 14h15 e irá até meia-noite.

Além dos padrinhos oficiais Eliana, Daniel, Celso Portiolli e Maisa Silva, estarão ao vivo comandando a campanha os apresentadores do SBT, Patricia Abravanel, Silvinha Abravanel, Benjamin Back, Chris Flores, Danilo Gentili, Dony de Nuccio, Gabriel Cartolano, Helen Ganzarolli, Igor Jansen, Luís Ricardo, Márcia Dantas, Nadja Haddad, Ratinho, Raul Gil, Sergio Marone e Sophia Valverde.





Sabrina Sato e Ana Hickmann, da Record TV, e Sônia Abrão, da Rede TV!, estão entre os convidados especiais gentilmente cedidos pelas emissoras parceiras. Os influenciadores digitais Pequena Lô, Paola Antonini, Jackson Follmann e Fernando Fernandes trazem seu engajamento e carisma para a maratona de solidariedade da AACD que, pela primeira vez, conta com a consultoria de Belly Palma e Lari Mariano, para enriquecer o conteúdo e fazer um programa ainda mais engajado na causa da pessoa com deficiência.

Entre as atrações musicais, grandes nomes dos mais diversos gêneros da música brasileira como Joelma, Felipe Araújo, Dilsinho, Lexa, Tierry, Gustavo Mioto, Maiara e Maraisa, Patati Patatá, Gaby Martins, Dennis DJ, Diego e Victor Hugo.

Mega maratona com gamers

Além da transmissão ao vivo pela TV aberta, o SBT Games irá contribuir com a causa por meio de uma Mega Maratona de arrecadação. Um compromisso sério do setor de jogos da empresa com a comunidade PCD, trazendo entretenimento e conscientização para o público gamer ajudar nesta causa tão importante.

A segunda edição da Mega Maratona vai acontecer de 15 a 23 de outubro, com lives diárias das 8h às 23h no canal do SBT Games na Twitch. Serão nove dias de transmissões ao vivo, 135 horas de programação, trazendo muita diversão com grandes Talentos do SBT Games, como TheDarkness, Bianquinha, Stolen e Lindinho batendo aquela gameplay de qualidade, produzindo conteúdos dos mais diversos e interagindo bastante com o chat.

Meta de arrecadação

O objetivo de todos é grandioso: aumentar as doações. Em 2020 o Teleton teve uma queda de 60% nas doações de pessoas físicas, o que equivale a 64.430 atendimentos. Em razão do cenário atual o Teleton volta a ter meta. Assim como em 2019, será de R$ 30 milhões.“Mais do que nunca, neste ano é fundamental contarmos com as doações das pessoas durante a Campanha Teleton. Além do desafio que estamos vivendo do ponto de vista financeiro, é importante ressaltar que fizemos mais investimentos para que, mesmo diante da pandemia, nenhum paciente ficasse sem assistência”, afirma Valdesir Galvan, CEO da AACD.

O Teleton tem enfrentado uma redução no número de doadores nos últimos anos. Em 2015, cerca de 1,4 mil pessoas doaram via telefone, site ou mobile. Em 2020, esse número caiu para aproximadamente 150 mil, uma variação negativa de 90%.

Como doar

0500 – 4/10/2021 até 1/1/2022:

0500 12345 05 – Para doar R$ 5,00

0500 12345 20 – Para doar R$ 20,00

0500 12345 40 – Para doar R$ 40,00

– R$ 0,39 por minuto, chamadas terminais fixos + impostos

– R$ 0,71 por minuto, chamadas terminais móveis + impostos



Site: www.teleton.org.br

PIX: [email protected]

ITI: QR Code estará disponível durante o programa