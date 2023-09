Técnica revolucionária restaura a fala em pacientes com ELA

Neurocientista afirma que essa inovação pode mudar o cenário das doenças neurodegenerativas

Cientistas americanos revelaram uma descoberta revolucionária que está trazendo esperança para pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e promete revolucionar o tratamento de outras doenças neurodegenerativas. A técnica inovadora envolve o implante de eletrodos cerebrais em áreas responsáveis pela comunicação e tem possibilitado que pacientes com paralisia voltem a falar.

Neurocientista Dr. Fabiano de Abreu Agrela

De acordo com o neurocientista Dr. Fabiano de Abreu Agrela, a ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta a degeneração dos neurônios motores, resultando em perda gradual do controle muscular, fraqueza, atrofia e eventual paralisia dos músculos voluntários. Além disso, a degeneração ocorre na medula espinhal e no córtex motor, afetando funções vitais como fala, deglutição e respiração. Até o momento, a ELA não possui cura, e os tratamentos visam melhorar a qualidade de vida e controlar os sintomas dos pacientes.

Software traduz as tentativas de fala de Pat Bennett, captadas por sensores no cérebro, em palavras numa tela

No entanto, a recente descoberta dos cientistas envolve o implante de eletrodos cerebrais em áreas específicas responsáveis pela comunicação. Por meio desses eletrodos, os pesquisadores conseguiram decodificar os sinais relacionados à fala e exibi-los em palavras em uma tela. Em um dos casos, até mesmo um avatar foi utilizado para reproduzir expressões faciais.

Embora a técnica tenha alcançado uma média de 62 palavras por minuto, ainda está um pouco abaixo do ritmo natural da fala, que pode chegar a 160 palavras por minuto. No entanto, os pesquisadores estão determinados a aprimorar a tecnologia para alcançar esse ritmo.

Além do potencial para pacientes com ELA, o Dr. Fabiano de Abreu Agrela enfatiza que essa tecnologia está ganhando cada vez mais importância em outras áreas da neurociência. Estudos anteriores já demonstraram a decodificação de sinais cerebrais para imagens, além do uso de eletrodos cerebrais para reduzir tremores, como no caso de pacientes com Parkinson, ou para estimular regiões cerebrais específicas e melhorar suas funções.

As perspectivas para o desenvolvimento dessa tecnologia são promissoras e têm o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida de pacientes com doenças neurodegenerativas, oferecendo esperança onde antes parecia não haver.