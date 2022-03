Technogym e Dior se unem para lançar equipamentos de ginástica exclusivos e luxuosos

Os equipamentos ganharão uma versão exclusiva com o design inconfundível da Dior

Para os fãs do esporte e de itens de luxo, a notícia é boa, pois a Technogym e a Dior criaram uma linha exclusiva em uma parceria incrível. As marcas criaram a “Dior and Technogym Limited Edition”, que conta com três aparelhos feitos com alta tecnologia e design de ponta, sendo uma esteira conectada, um banco de musculação multifuncional e uma bola de ginástica.

A linha premium resultado da parceria entre Technogym e Dior estará disponível por tempo limitado



A parceria entre a gigante marca europeia de equipamentos de ginástica e a grande loja de luxo francesa foi firmada com o objetivo de lançar uma linha premium de equipamentos de treinos, que celebra a liberdade, criatividade e a beleza do esporte, expressando com ousadia os códigos da Dior.

Ergonômico e refinado, o banco de ginástica inclui um tapete de treino, uma série de pesos, elásticos e pesos Knuckles para realizar quase 200 movimentos



A esteira “My Run” é uma edição limitada elegante, fácil de usar, intuitiva e silenciosa, que oferece a melhor experiência de corrida. Já o banco de ginástica “Technogym Bench” oferece a possibilidade de realizar uma infinidade de treinos em um pequeno espaço para aumentar o tônus muscular e modelar o corpo.

A bola de ginástica tem um código QR na alça de mão, que dá acesso a vídeos de treino, adequados para as costas e permitindo um programa de treino ideal para cada necessidade



Por último, há também a bola de ginástica “Technogym Ball”, que tem dupla densidade para estabilização e uma base antiderrapante que permite que ela seja usada em vários exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e tonificação. Os itens estão disponíveis em algumas boutiques da Dior na China, Inglaterra, Japão, França, Paris, Itália e Estados Unidos.