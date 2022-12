Teatro Alfa, em São Paulo, apresenta o clássico especial de Natal ‘O Quebra Nozes’, a partir do dia 9 de dezembro

A peça conta a história de Clara, que se encanta por um de seus presentes, um boneco quebra-nozes e tem patrocínio oficial da Lacta

O Natal está chegando e o clima mágico da data já está tomando conta de todos os lugares.

A partir do dia 9 de dezembro, uma das peças mais queridas pelo público nesta época do ano, o clássico “O Quebra-Nozes”, estará em cartaz no Teatro Alfa, em São Paulo.

Hulda Bittencourt, fundadora e diretora da companhia



O tradicional espetáculo O Quebra-Nozes é um clássico de Natal que faz parte do calendário do Teatro Alfa, de São Paulo e das principais cidades do mundo. A história de Clara e seu boneco Quebra-Nozes encanta adultos e crianças com a linda festa de Natal e o passeio dos personagens pelo Reino dos Doces.

Como patrocinadora oficial do evento, a Lacta, da Mondelez Brasil, será responsável por tornar as sessões ainda mais especiais com a distribuição de chocolates no final de algumas delas, despertando aquela sensação de quero mais no público que prestigia o show.

Musical tem o clima mágico do Natal que já está tomando conta de todos os lugares



A montagem do espetáculo também é uma homenagem à Hulda Bittencourt, fundadora e diretora da companhia.

A versão da Cisne Negro Cia de Dança já está em sua 39ª edição. A peça conta a história de Clara, uma menina que na noite de Natal ganha muitos presentes, mas se encanta de uma maneira especial por um deles — um boneco quebra-nozes.

“O Quebra-Nozes” é um clássico natalino encenado no mundo todo



Serviço – Espetáculo “O Quebra-Nozes”

Quando: Dias 9, 10, 11, 17 e 18 de dezembro

Endereço: Teatro Alfa – R. Bento Branco de Andrade Filho, 722 – Santo Amaro, São Paulo, 04757-000