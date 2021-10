Taty Girl estreia no Top200 do Spotify com “Fulana”, feat com Eric Land

A recém-lançada Fulana tem mais de 95 mil streams e se torna a primeira música da cantora a se destacar no disputado ranking

Que a música “Fulana” já era sucesso por conta da parceria inédita entre Taty Girl e Eric Land, todo mundo já sabia. Mas a união dos conterrâneos na contagiante faixa acaba de render a entrada da artista no chart do Spotify Brasil. Com “Fulana”, Taty Girl faz sua comemorada estreia no Top200 do Spotify e ocupa a 186ª posição no ranking, somando mais de 95 mil streams na famosa plataforma.

O novo hit da cantora foi lançado na última sexta-feira dia 08, nos aplicativos de música, e é a terceira faixa que Taty divulga do novo DVD, o registro ao vivo “Lado a Lado”. Eric Land assina essa composição em conjunto com Ricardus e Bruninho Moral.

Com 30 anos de carreira, Taty Girl atualmente faz parte do casting dos escritórios Camarote Shows e Luan Promoções, e integra também o elenco do recém-lançado selo musical Potência Music. Um dos nomes mais respeitados do forró, a cantora cearense vive um dos melhores momentos da trajetória, e a estreia no ranking vem para coroar o trabalho dedicado que a diva do forró tem apresentado com o projeto “Baú da Taty Girl” e, recentemente, com os lançamentos do DVD “Lado a Lado”.

Ouça a música “Fulana“: https://potenciamusic.lnk.to/fulana