Tatuagens na mama: redefinindo e fortalecendo após a jornada contra o câncer

A WinSocial, uma linha de produtos da MAG Seguros dedicada a doenças crônicas, apresenta 5 sugestões de tatuagens para os seios

A tatuagem nos seios, após a luta contra o câncer de mama, vai muito além de uma simples expressão artística; é uma ferramenta poderosa de empoderamento e autoestima para as vencedoras dessa batalha. As cicatrizes resultantes de cirurgias, como a mastectomia, podem ser constantes lembranças dos desafios enfrentados, mas a tatuagem oferece a oportunidade de transformar essas marcas em verdadeiras obras de arte.

Tatuagens Florais | Foto: Alison Habbal

Confira aqui cinco ideias de tatuagens inspiradoras selecionadas pela WinSocial:

1) Tatuagens Florais: flores delicadas, como rosas ou lírios, podem simbolizar beleza, renovação e feminilidade, abraçando a vida após o câncer.

Mandalas de Cura | Foto: Gazeta do Povo

2) Mandalas de Cura: mandalas são símbolos de equilíbrio e cura. Ter uma no peito pode representar a restauração da saúde e a reconexão com o próprio corpo.

3) Tatuagens de Fênix: a fênix é um símbolo de ressurgimento das cinzas. Ela indica a superação do câncer e o renascimento.

Tatuagens de Fênix | Foto: Pinterest

4) Borboleta: a borboleta passa por uma metamorfose, transformando-se de uma lagarta em um inseto colorido e alado. Por isso, muitas pessoas veem a borboleta como um símbolo de transformação pessoal, mudança e renovação em suas próprias vidas.

Mamilo realista | Foto: Elisa Savioli

5) Mamilo realista: tatuagem de reconstrução do mamilo é um símbolo de resiliência, superação e renovação na luta contra o câncer de mama. Essa opção é frequentemente escolhida por mulheres que passaram por mastectomia como parte de seu tratamento contra o câncer de mama, quando a cirurgia resultou na remoção total ou parcial de um, ou ambos os seios.

