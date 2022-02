Tatuagem facial da Linn da Quebrada: Italo Baia explica sobre esse estilo

O tatuador conta ainda sobre a crescente procura desse estilo entre as pessoas.

Nesta edição do Big Brother Brasil, uma das participantes, a agitadora cultural Linn da Quebrada, chama bastante atenção do público do programa com as suas tatuagens no rosto. Esse estilo de tatuagem facial demonstra bastante personalidade e mostra histórias inspiradoras, sem contar que as tatuagens no rosto tem referências em diferentes culturas no mundo.

O tatuador Italo Baia, também conhecido como Italo Nanais, explica mais sobre o estilo de tatuagem facial.

“Cada tatuagem tem um conceito e uma particularidade de acordo com a personalidade de quem está marcando na pele uma ideia. Quando alguém resolve tatuar o rosto, na maioria das vezes é uma história muito forte de algo que já marcou a vida dessa pessoa, e por isso dá a coragem necessária para tomar essa decisão. Esse estilo de tatuagem facial existe em várias culturas fazendo parte de rituais, uma delas é a tribo maori da Nova Zelândia, que tatuavam o rosto com símbolos como forma de hierarquia respeito”, explica.

“Entre tatuadores e artistas sempre foi muito comum esse estilo, porém depois que os rappers e influenciadores começaram a tatuar o rosto, o público abraçou de fato! Antigamente as pessoas procuravam tatuar em locais mais escondidos, hoje mudou, a tatuagem tornou-se uma forma de autoridade e empoderamento sobre seu corpo e suas escolhas”, diz o tatuador.

Ele comenta ainda sobre a dor em tatuar o rosto, e explica que apesar da dor ser relativa de pessoa para pessoa, existem locais no corpo mais sensíveis que outros.

“O corpo tem várias zonas, umas mais sensíveis e outras mais resistentes em relação à dor. Em meus 13 anos como tatuador, posso dizer com convicção que o rosto é uma zona sensível. Porém também depende do tamanho da sua tattoo e do tempo gasto para fazê-la. Na maioria das vezes, o que determina a dor é o tempo em que você está exposto à ela. É possível aguentar tranquilamente uma tatuagem que dure uns 30 minutos, porém, algo mais demorado pode ficar difícil de suportar, sendo necessário fazer em sessões para que o resultado final seja bem detalhado, e mais fácil de suportar”, comenta,

E como esse estilo tem ganhado ainda mais visibilidade com a participação de Linn da Quebrada no BBB, Italo deixa seu conselho para quem quer apostar em tatuagens desse tipo.

“Acredito que ao tomar essa decisão, a pessoa já geralmente tem um conceito forte para traduzir. Meu conselho é simples: Busque profissionais qualificados, que sejam excelentes no que fazem para que o trabalho supere as expectativas de qualidade. E no mínimo que tenha cuidado de trabalhar com materiais de qualidade e 100% descartáveis. Além disso, é preciso estar atento aos cuidados com a cicatrização, mantendo a pele hidratada, evitando exposição ao sol, piscina e praia além de alguns alimentos específicos”, finaliza.