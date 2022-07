Tatuadora Alê Rosa alerta para o significado contrário que algumas artes corporais podem ter

De acordo com a expert, 65% das pessoas que buscam o estúdio agregam um significado à arte

“Qual o significado da sua tatuagem?”. Recorrente às pessoas que possuem artes eternizadas no corpo, esse questionamento traz para o debate se é realmente necessário agregar um valor aos desenhos tatuados no corpo. De acordo com a tatuadora Ale Rosa, a frente do Pink Side Tattoo, não é obrigatório que a pessoa se tatue apenas porque quer marcar um acontecimento importante e afins, entretanto essa é a realidade de 65% das pessoas que procuram o estúdio dela.

“ A maioria das pessoas busca um significado para a tatuagem, sejam datas, momentos ou sentimentos vividos. Apenas 35% fazem tatuagem por gostar de arte”, pontua.

De acordo com a tatuadora Ale Rosa, a frente do Pink Side Tattoo, não é obrigatório que a pessoa se tatue apenas porque quer marcar um acontecimento importante e afins, entretanto essa é a realidade de 65% das pessoas que procuram o estúdio dela.



Existem tatuagens que expressam símbolos universais, ou seja, são mais tradicionais quando o assunto é significado e por isso são facilmente entendidas, até pelos leigos. “A Phoenix, por exemplo, é associada ao renascimento, assim como a flor de lótus à superação, a coruja à sabedoria e o leão à força. Muitas palavras ou frases também são usadas para expressar esses sentimentos”, garante Ale Rosa.



O poder do significado

Em razão dos significados populares, a tatuadora alerta que também existem algumas artes que precisam ser pensadas com cautela pelo cliente e pelo tatuador, para que não sejam compreendidas da maneira errada. “Alguns desenhos estão culturalmente associados ao crime no Brasil. O palhaço, por exemplo, é usado como um símbolo de que a pessoa tirou a vida de um policial. Outro desenho relacionado ao homicídio é a lágrima tatuada abaixo do olho, que mostra que a pessoa cometeu assassinato ou tentou cometer”, comenta.

Em razão dos significados populares, a tatuadora alerta que também existem algumas artes que precisam ser pensadas com cautela pelo cliente e pelo tatuador, para que não sejam compreendidas da maneira errada



Da mesma forma, desenhos que são “inofensivos” no Brasil, podem causar problemas para a pessoa caso ela viaje para outros locais, como é o caso da tatuagem do Buda, que é considerada uma blasfêmia nos países de cultura hindu. “No Japão, tatuagens no estilo yakuza são usadas por pessoas que compõem a máfia japonesa. Já a cruz no peito pode ser associada às facções criminosas da Rússia”, exemplifica.

Para a tatuadora, no exercício profissional, todas as artes carregam a sua importância, mas os realizados em homenagem às pessoas importantes são as mais emocionantes de fazer, pois agregam um valor emocional muito grande para o cliente.



Entretanto, a maioria dos desenhos carrega um significado individual. Para a tatuadora, no exercício profissional, todas as artes carregam a sua importância, mas os realizados em homenagem às pessoas importantes são as mais emocionantes de fazer, pois agregam um valor emocional muito grande para o cliente.



“Muitas tatuagens são feitas para homenagear pessoas que já se foram. Uma que me marcou muito foi a que realizei em uma mãe que perdeu um filho de nove anos de idade em um acidente e foi tatuar comigo a frase que o filho falava para ela antes de dormir todos os dias”, relembra.