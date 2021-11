Tatuador Hctor Valentim explica técnica de cobertura de tatuagem feita por Juliette

Remover uma tatuagem é um processo doloroso e caro, por isso muitas pessoas apostam na técnica de cover-up

Não é incomum encontrar pessoas arrependidas por fazer tatuagem, seja por não ver mais sentido na arte ou por não gostar do resultado final. A remoção é feita a laser e pesa no bolso. Para tirar uma tatuagem, o valor investido costuma ser de 5 a 10 vezes mais do que para fazer. Com isso, muitas pessoas recorrem a cobertura ou cover-up, uma técnica que cobre uma tatuagem com outra. O tatuador Hctor Valentim explica ser muito comum pessoas que recorrem a esse procedimento.

O tatuador Hctor Valentim explica como funciona cobrir uma tatuagem por outra

“Muita gente procura cobertura. Às vezes com o tempo as tatuagens perdem a cor, desgastam, com isso muitos optam por cobrir com outra arte. Também tem aqueles que se arrependem do que fizeram, como quem tatua nomes de ex-namorados, antigos relacionamentos. Cobrir é mais rápido e barato do que tentar tirar”, informa Hctor.

Campeã do BBB 21, Juliette Freire mostrou recentemente na sua conta do Instagram uma cobertura que fez. Ela tinha, nas costelas, uma tatuagem em homenagem a membros da sua família com sua letra, mas decidiu cobrir com três rosas que formam um coração porque a original se desgastou. Hctor Valentim explica que para fazer uma cobertura é necessário que a arte substituta seja maior do que a anterior. “Precisa ser bem maior, umas três vezes, e a nova fica mais escura. Dá pra cobrir até as coloridas”, ensina.

Hctor Valentim é considerado o tatuador das estrelas

Hctor Valentim alerta para a importância de procurar um profissional capacitado para realizar essa técnica. “Uma tatuagem será feita sobre outra, então se uma pessoa que não domina a técnica fizer, existe o risco de piorar, e vale mais uma vez lembrar que precisa ser uma arte maior que original, ou seja, se der errado o estrago estético é maior.” argumenta.