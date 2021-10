Tatuador dos famoso, Hctor Valentim comenta sobre a febre de sertanejos tatuados

O tatuador é disputado por jogadores de futebol, sertanejos e personalidades da mídia para terem seu corpo tatuado por ele

Antigamente, quando se falava em cantores tatuados logo as pessoas remetiam aos roqueiros e aos apreciadores do estilo, mas hoje não é bem assim. Há uma febre entre os cantores sertanejos que estão aderindo ao estilo mais tatuado e até, inclusive, fechando o braço com elas, como é o caso de Gusttavo Lima.



E quem nos explica essa nova moda entre os sertanejos, é Hctor Valentim, tatuador de diversos famosos, incluindo o cantor do segmento, Felipe Araújo: “Com várias tatuagens, os sertanejos mudaram essa ideia [de somente roqueiros tatuados], inclusive isso também acaba atraindo os fãs do estilo, por seguirem a moda dos seus artistas favoritos. Eu já tatuei o Felipe Araújo. Fiz uma arte no pescoço, que contém uma frase, e no braço, onde fiz o Michael Jackson”, detalha.





Ele também conta que a grande maioria dos cantores tatuam terços, cruz, imagens de Nossa Senhora e homenagem à família, afinal de contas a Fé e a família são marcas registradas dos sertanejos.

Hctor é proprietário do estúdio “Nautica Tattoo” na Anália Franco, em São Paulo, e já tatuou diversas estrelas como: os jogadores de futebol Gabigol e Gabriel Jesus; e os cantores MC Gui, MC Livinho e Orochi.