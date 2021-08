Após goleada do flamengo, Tatiane Barbieri exalta o time: “Somos imbatíveis no Rio e em breve seremos no Brasil”

Musa do Flamengo celebra a boa fase do Rubro-Negro e fala sobre Renato Gaúcho

Nesta quarta-feira, 25, o Flamengo goleou o Grêmio por 4 a 0 no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A musa do clube Rubro-Negro, Tatiane Barbieri comemora a vitória e a boa fase do time.

“Somos imbatíveis no Rio e em breve seremos no Brasil. É uma fase mágica. Tenho certeza que ganharemos a Copa do Brasil e outros títulos esse ano”, disse Tati.

A gata opina sobre o técnico Renato Gaúcho: “Ele sabe extrair o que há de melhor nos jogadores”.

A modelo também comenta que nunca teve tanto orgulho de ser flamenguista.

“Tenho 33 anos. Sempre me orgulhei do meu time, quando vai bem ou vai mal. Mas essa fase de tantos títulos e brilho, eu não lembro de já ter presenciado”, argumenta.