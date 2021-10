O choro da guerreira: entenda o motivo de Tati Quebra Barraco ter se emocionado com a saída de Mussunzinho

Após a eliminação do ator, a cantora caiu no choro e foi consolada pelos colegas

Desde o primeiro dia, a cantora Tati Quebra Barraco já havia deixado claro o carinho que sentia pelo ator Mussunzinho e até o colocou na possível final do programa junto dela, e isso ficou claro na última quinta-feira, (30). Após a eliminação do ator, com 23,52% dos votos do público, a cantora não disfarçou a tristeza e caiu no choro ao ver Arcrebiano entrar pela porta da sede, sendo consolada por Solange Gomes e Valentina Francavilla.

Tati está revoltada desde a formação da segunda roça na última terça-feira, (28). Tanto é que discutiu com a peoa Érika Schneider defendendo Mussunzinho, após a bailarina tê-lo indicado a roça. “Amor, tem que se posicionar”, disparou Tati para a fazendeira da semana.

Muitas pessoas se surpreenderam ao ver a funkeira chorando por ela sempre ser muito firme com as próprias emoções, mas ela demonstrou o quanto seu carinho pelo filho do eterno Mussum era verdadeiro e genuíno como um filho. Lembrando que a, agora, roqueira já perdeu um filho em 2016 durante uma operação policial na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.

Muitas pessoas se surpreenderam ao ver a funkeira chorando por ela sempre ser muito firme com as próprias emoções, mas ela demonstrou o quanto seu carinho pelo filho do eterno Mussum era verdadeiro e genuíno como um filho

Ao gravar uma despedida para o peão, Tati disse aos prantos que estava revoltada pela injustiça e que espera que ele fique bem. “A injustiça das pessoas que não são capazes de fazer o que é para ser feito [a causa da revolta]”, disparou a peoa.