“Foi só eu postar foto da minha cobertura em Copacabana que Anitta escreveu rica”, dispara Tati Quebra Barraco

Em conversa com suas colegas de reality, Tati Quebra Barraco alfinetou a cantora Anitta ao falar de sua cobertura

O assunto da vez no reality A Fazenda é a cantora Anitta. No bate-papo entre Tati Quebra Barraco, Solange Gomes e Dayane Mello, a funkeira dona dos hits ”Boladona” e ”Sou Feia Mas Tô Na Moda” contou as duas participantes uma história sobre sua cobertura em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Mas o que deu a entender é que o foco do assunto era outro, Anitta. O nome da cantora que agora mora em Miami e investe na carreira internacional esteve na roda de bate papo travada pelas peoas

Tati contou que "Aí eu postei minha malona né, que eu fui de mala de Jacarepaguá pra Copacabana. Aí postei assim na subida da cobertura: Meu novo lar. A Anitta nunca tinha curtido nada meu e botou rica escrito no meu Instagram. Aí todo mundo já… eu falei gente…". No momento em que Quebra Barraco contava as peoas e fazia o sinal da cruz suas amigas riam da situação.

Lembrando que Tati e Anitta já dividiram palco no Bloco das Poderosas. Evento de carnaval criado por Anitta e que conta com a presença de vários famosos.

Tati Quebra Barraco ainda completou: ”Nunca tinha curtido nada meu no Instagram. Eu não vivo do que eu posto. Eu vivo a minha realidade”.

Será que mais revelações vão aparecer nesta edição de A Fazenda? E será que Anitta vai continuar torcendo por Tati em A Fazenda? Vamos acompanhar…