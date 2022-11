Tata Werneck estreia nova temporada de “Lady Night” na segunda-feira (21)

A rainha das entrevistas brasileiras retorna às telas com grandes convidados como Boninho, Tadeu Schmidt e Marcelo Adnet



Tata Werneck estreia na próxima segunda-feira (21), a sétima temporada do Lady Night, no Multishow. O programa retorna às telas e marca o retorno da plateia. Nesta edição grandes nomes como: Boninho, Tadeu Schmidt e Marcelo Adnet serão entrevistados.

Lady Night estreia na próxima segunda-feira (21), a sétima temporada

No episódio de estreia, a entrevistada é a apresentadora Sabrina Sato que se joga nos quadros fixos e personalizados da atração e rende bons memes ao tentar se comunicar com Tata em inglês. “Eu me arrumo até para levar a Zoe na escola, porque ela fala inglês lá. Aí já que eu não falo muito bem inglês, eu falo: deixa pelo menos eu ir arrumada, né?” comentou a japonesa entre risos.

Os convidados desta temporada são: Boninho, Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby, Sabrina Sato, Ferrugem, Lexa, Linn da Quebrada, Felipe Neto, Marcelo Adnet, Mateus Solano, Gkay, Tadeu Schmidt, Tony Ramos, Sônia Bridi, Fabio Porchat, Jão, Luciana Gimenez, Letícia Colin, Vitória Strada e Rafael Cardoso.

A primeira convidada da temporada é a Sabrina Sato (Foto: Reprodução/Rede Social)

O programa conta ainda com quadros fixos que são característicos da atração. O famoso “Entrevista Com Especialista” está de volta, além do “Meu Programa Minhas Regras”, “Fala Junto”, “Roleta de Gêneros” e o “Respondendo Haters”.