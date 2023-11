Tania Bulhões surpreende com nova fragrância e identidade visual sofisticada para perfumaria residencial

A renomada marca revela sua última inovação, trazendo frescor e elegância para lares de todo o país

No cenário competitivo da perfumaria residencial, a renomada marca Tania Bulhões surpreende o mercado ao anunciar o lançamento de uma nova fragrância, “Floresta”, para a aclamada linha de Perfumaria para Casa. A fundadora e diretora criativa da marca, Tania Bulhões, destaca a importância de criar ambientes que refletem nosso santuário pessoal, e as novas fragrâncias foram desenvolvidas para estimular rituais através de experiências olfativas.

Além da fragrância exclusiva, a marca revela uma nova roupagem com identidade visual minimalista e sofisticada. Os oito aromas, incluindo as icônicas Chá Branco, Lavanda, Jade, Casa das Orquídeas, Pássaros do Brasil, Flor do Oceano e Figo Negro, ganham um toque de elegância com os frascos inovadores feitos de vidro de alta qualidade.

Fruto de extensa pesquisa e colaboração com perfumistas renomados, a coleção Perfumaria para Casa da Tania Bulhões destaca-se pelo alto padrão de qualidade das matérias-primas. A fundadora enfatiza que os novos frascos não são apenas contêineres de fragrâncias, mas elementos multifuncionais que agregam sofisticação à decoração de qualquer residência.

Os ingredientes cuidadosamente selecionados, como a pimenta preta da Índia, Cedro da Virgínia, Rosa da Turquia e Musgo Francês em “Floresta”, refletem a essência da marca. A proposta é criar uma experiência sensorial que vai além do olfato, elevando a atmosfera dos lares para um novo patamar.

Para os amantes de aromas exclusivos e design refinado, a nova coleção da Tania Bulhões promete ser uma revolução no conceito de perfumaria residencial. Explore a fusão de elegância e natureza em cada detalhe, criando um santuário olfativo em sua própria casa.

Conheça todas as fragrâncias da linha Perfumaria para Casa e dê um toque de estilo e sofisticação ao seu décor:

FLORESTA

Os raios quentes de sol provocando feixes luminosos entre as altas e magníficas árvores complementam o sensorial umidificado do verde natural terroso de uma rica floresta. Combinamos as melhores matérias-primas de várias partes do mundo: pimenta preta da Índia, Cedro da Virgínia (nos EUA), Rosa da Turquia e o Musgo Francês. Tudo para trazer tranquilidade e frescor para sua casa. Saída: Pimenta Preta Corpo: Íris, Vetiver Fundo: mbar, Couro.

CHÁ BRANCO

Uma combinação harmoniosa de notas cítricas das folhas do Chá Branco na saída, notas florais aromáticas no corpo, e um toque levemente adocicado de fava tonka no fundo. Leveza e calmaria para quem ama um perfume clássico, sofisticado e superdelicado. Saída: Folhas do Chá Branco Corpo: Rosa Fundo: Fava Tonka.

LAVANDA

Inspirada no jardim de sua avó, Tania foi a Grasse, na França, para trazer de seus campos de lavanda uma alquimia única que traduzisse as deliciosas sensações de frescor, paz e alegria de sua infância. Com lavanda pura em sua composição, a fragrância irradia paz, calmaria e frescor para o ambiente. Saída: Lavanda Francesa Corpo: Lavanda Inglesa Fundo: Lavandin.

CASA DAS ORQUÍDEAS

Uma fragrância criada para transmitir toda a magia das flores, com acordes cítricos na saída e um corpo repleto de orquídea e jasmim. Leve, fresca e ao mesmo tempo marcante, desperta sensações de aconchego, com muita sofisticação. Saída: Limão Siciliano Corpo: Orquídea Fundo: Musgo de Carvalho.

JADE

Inspirada pelo mistério das pedras preciosas, Tania criou esta combinação inusitada e mística de bergamota com gengibre e pimenta negra. Frescor, energia e o despertar da natureza vêm à tona como sensações-chave desse perfume cítrico e apimentado. Saída: Bergamota Corpo: Gengibre Fundo: Pimenta Negra.

PÁSSAROS DO BRASIL

Tania se inspirou nas frondosas árvores do Jardim Botânico, que dão sombra às mais belas plantas, flores e frutas, com toda sua diversidade de pássaros brasileiros, para criar esta fragrância. Notas de frutas cítricas e flores silvestres, combinadas com toques verdes, frescos e radiantes, provocam uma explosão de energia. Saída: Laranja Corpo: Fresia Fundo: Musk.

FIGO NEGRO

Uma fragrância intensa e marcante, com o que há de mais nobre no universo da perfumaria. As notas frescas e verdes do figo combinam harmoniosamente com um leve toque floral e um fundo quente de madeiras ambaradas, provocando uma explosão de sensações. Saída: Figo Corpo: Romã e Gardênia. Fundo: mbar e Sândalo.

FLOR DO OCEANO

A poderosa conexão entre os raios de sol e as águas do oceano inspirou a criação desta fragrância. A nota aquática e a energia aromática do sol representada pelas notas de alecrim e tomilho se unem à flor de ylang-ylang. Saída: Notas aquáticas, Alecrim, Tomilho Corpo: Murta, Ylang-Ylang, Cedro da Virgínia Fundo: Musk, Olíbano, Patchouli.