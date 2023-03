Talk show “Na Grelha com Netão” estreia na próxima segunda na RedeTV!

Atração será comandada pelo Melhor Assador do Brasil, Domingos Neto

Dia 27 de março será dia de churrasco na TV. Isso porque esta é a data de estreia do “Na Grelha com Netão”, novo talk show da RedeTV! que será comandado pelo Melhor Assador do Brasil, Domingos Neto, o Netão.

“Na Grelha com Netão” será exibido toda segunda, às 22h30 Crédito: Bruno Mizoguti/Divulgação



A atração promete contar os segredos do churrasco perfeito na companhia de convidados especiais. Netão vai levar ao público uma jornada pela arte de assar carne, ensinando os macetes para uma carne suculenta e saborosa.



“Estou muito feliz de estrear como apresentador na TV aberta e por fazer parte do time de craques da RedeTV!. Mesmo com minha experiência na internet e como convidado em vários programas de TV, será minha primeira vez no comando de uma atração”, diz Netão.

Bate-papo ao lado de uma churrasqueira será marca do programa Crédito: Instagram



O açougueiro, influencer e empresário Netão receberá personalidades ao lado de uma churrasqueira para levar um bate-papo leve e técnicas de preparo ao telespectador. Temperos exclusivos – nas carnes e nas conversas com os convidados – promete ser um novo e delicioso talk show.



“Estou animado para poder levar à casa dos brasileiros um bate-papo descontraído com convidados interessantes, e é claro, acompanhado de carne de qualidade e muitas dicas para não fazer feio na hora de preparar o churrasco”, destaca o apresentador.



A atração será exibida semanalmente, às segundas-feiras, a partir das 22h30, na RedeTV!.