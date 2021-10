Saiba mais sobre o tratamento que Taís Araújo faz nos cabelos

Além da reposição lipídica, Tais também passou por tratamento com laser.

Na última quinta-feira, a tricologista Viviane Coutinho realizou mais uma vez tratamento no couro cabelo e nos cabelos da atriz Taís Araújo. “Como ela muda muito de penteados e usa laces, precisamos fazer um cronograma semanal para fazer uma remoção de resíduos de produtos, acalmia de couro cabeludo e homeostasia da pele do couro cabeludo, afastando assim, disfunções, como descamações, inflamações , coceira, quedas, entre outras”, explica a profissional.

A atriz explicou em seus Stories no Instagram por que está tão comprometida com sua saúde capilar. “Eu me comprometi a uma vez por semana a cuidar do meu couro cabeludo e dos fios do meu cabelo. Eu mexo muito no meu cabelo, né? Tira lace, coloca lace, tira peruca de verdade, coloca peruca de verdade, trança, escova. Isso por melhor que as profissionais sejam, elas cuidam com muito carinho e muito cuidado, é mexer no cabelo o tempo inteiro. Eu me comprometi se eu quero fazer essas brincadeiras no meu cabelo, eu vou ter que me comprometer a cuidar do meu couro e do meu fio semanalmente”, disse a artista.



Viviane, que tem feito tratamento semanalmente na atriz, explicou como foi o procedimento nesta quinta. “Ontem foi um dia de fazer uma reposição lipídica devolvendo uma lubrificação saudável, gordura boa, já que o cabelo crespo tem dificuldade na lubrificação. Fiz um blend de óleos com sinergia de alguns como jojoba, abacate, laranja doce entre outros”, conta a profissional. Além da reposição lipídica, Tais também passou por tratamento com laser. “O laser é uma ferramenta que não dispenso pois tem uma ação anti-inflamatória, ajuda na síntese de colágeno ajudando na ancoragem dos fios e estimula crescimento e surgimento de fios novos. Ficamos numa terapia de 1 hora e meia. E finalizamos com um blend de ativos que ajuda muito na disciplina dos cachos definindo os e deixando os mais emolientes e disciplinados”, conclui.