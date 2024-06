Tadeu Lockermann e Álvaro Garnero desembarcam em Brasília para reunião com Conrado Caiado

Os empresários Tadeu Lockermann e Álvaro Garnero, sócios do Clube MasterMind Fórum das Américas & Protagonistas do Brasil, um dos mais prestigiados movimentos empresariais do país, foram recebidos em Brasília nesta terça-feira (6) em um encontro, promovido por Conrado Caiado, empresário e primo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A reunião marcou o início de uma promissora parceria entre as entidades.

A agenda da visita incluiu um almoço com Gil Vicente Gama, representante oficial do Fundo Soberano da Arábia Saudita, onde foram discutidas oportunidades de investimentos em projetos de expansão e acordos de negócios bilaterais. O encontro reforça o papel do Clube MasterMind como agente de conexão entre o empresariado brasileiro e grandes players internacionais.

Durante a visita, foi oficializada a criação de um braço do “Protagonistas do Brasil” na capital federal, sob a liderança de Conrado Caiado. A iniciativa busca aproximar a iniciativa privada do centro do poder e da tomada de decisão do país, promovendo o diálogo entre a classe política e o empresariado.

A chegada do Protagonistas do Brasil a Brasília é vista como um passo importante para o fortalecimento da democracia e do desenvolvimento econômico do país. A iniciativa abre um canal de comunicação direto entre os principais líderes empresariais e políticos do país, possibilitando a troca de ideias e a construção de soluções conjuntas para os desafios que o Brasil enfrenta.