Tabagismo e consumo excessivo de álcool podem causar câncer de cabeça e pescoço

Exposição ao sol sem uso de protetor solar e prática sexual desprotegida também são fatores de risco

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que em 2022 surjam 36.620 novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Mais propenso a ocorrer entre os homens, câncer de cabeça e pescoço tem boas chances de cura, quando descoberto precocemente.

Dr. Mituro Hattori Junior

Este tipo de câncer, embora o nome possa sugerir, não se refere à existência de tumores no cérebro, mas aos que se manifestam na região acima das clavículas, dentre eles boca, faringe, laringe, fossas nasais, seios paranasais, glândulas salivares e tireoide.

A campanha nacional Julho Verde foi criada com o objetivo de conscientizar os brasileiros sobre a importância do tratamento e do diagnóstico precoce da doença, que tem como principais fatores de risco hábitos como tabagismo, consumo excessivo de álcool, exposição ao sol sem uso de protetor solar e prática sexual desprotegida, por conta de infecções pelo vírus HPV.

Campanha nacional Julho Verde foi criada com o objetivo de conscientizar os brasileiros

Conforme o Dr. Mituro Hattori Junior, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Paulista, a iniciativa da campanha é importante para estimular o autocuidado na prevenção, diminuindo o diagnóstico tardio da doença. “Como todo tipo de câncer, quanto mais cedo for diagnosticado, menores serão as sequelas do tratamento e maiores as chances de cura.

Mituro alerta destaca ainda que campanhas de divulgação, como o Julho Verde, são essenciais pois alertam as pessoas a não postergar a ida ao médico, “principalmente os homens, que estão entre os mais atingidos em razão de certos hábitos de vida”.

Um levantamento feito pelo Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço (GBCP) indica que os tumores malignos de cabeça e pescoço correspondem a 6% de todos os tipos de câncer. Entre os brasileiros, os cânceres de boca, laringe e tireoide estão entre os tumores mais comuns.