Sydney Sweeney, estrela de Euphoria, brilha como nova Embaixadora Global da Kérastase

Atriz revela empolgação com parceria e destaca conexão entre sua autenticidade e a proposta da marca

A renomada marca de produtos capilares Kérastase anunciou oficialmente Sydney Sweeney, a talentosa atriz e produtora de sucesso, como sua mais nova Embaixadora Global da Marca. A parceria entre a icônica marca e a estrela de séries aclamadas como “Euphoria” e “The White Lotus” promete trazer uma combinação única de ousadia, beleza e autenticidade para as campanhas futuras.

A atriz, conhecida por sua ascensão meteórica nas telas e suas interpretações impactantes, expressou sua empolgação com a colaboração. “Não acredito que hoje me juntei à família Kérastase como Embaixadora Global da Marca. Para mim, é algo imenso fazer parceria com uma marca tão icônica. Há algo de belo em ser criativa, ser eu mesma e em acreditar fortemente em minhas ações. Sinto que todas as campanhas de Kérastase captam sempre estes temas e, claro, são sempre très très chic. Estou animada para mostrar o que temos feito”, afirmou Sydney.

Rosa Carriço, Presidente Global da Marca Kérastase, também compartilhou suas impressões sobre a escolha da atriz. “Fui cativada pela simpatia e pelo magnetismo da Sydney, tanto dentro quanto fora das telas; para mim, ela é realmente destemida: com seus cabelos, sua beleza e seu estilo; destemida com os papéis que ela interpreta e sem medo de ser assumidamente Syd com tantos talentos e interesses. Esta é a mulher Kérastase. Aquela que ousa e que abraça sua própria jornada.”

Sydney Sweeney, além de conquistar o público nas séries mais importantes e culturalmente relevantes, como “The White Lotus” e “Euphoria”, também colecionou indicações ao Primetime Emmy, solidificando seu status como uma das atrizes mais requisitadas do momento. Com projetos futuros, como a comédia romântica “Anyone But You” e o suspense de ação “Madame Web”, a estrela promete alcançar patamares ainda mais altos em 2024.

A parceria entre Sydney Sweeney e Kérastase não apenas destaca a beleza capilar, mas também celebra a ousadia e autenticidade, reforçando a mensagem da marca de empoderar mulheres a ousarem em todos os aspectos da vida. O mundo aguarda ansiosamente para ver a união entre a elegância da Kérastase e o carisma autêntico de Sydney Sweeney nas futuras campanhas e eventos da marca.