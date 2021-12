Suzana Pires e Virginia Cavendish assistem a PorscheCup em camarote exclusivo

As atrizes participaram do evento a convite da PetroRio

Um dos eventos mais aguardados pelos amantes de Porsche aconteceu no último fim de semana em Interlagos, em São Paulo: a última etapa da Porsche Cup, uma corrida com vários motoristas da marca, incluindo o ator Caio Castro. Várias personalidades e famosos brasileiros assistiram ao evento.

Suzana Pires aproveitou para conhecer a pista de Interlagos



Entre os famosos que marcaram presença na corrida estavam as atrizes Suzana Pires e Virginia Cavendish, e o atleta Flávio Canto. Eles estavam no camarote da PetroRio, uma das maiores empresas independentes de óleo e gás do Brasil, na torcida pelo piloto Nicolas Costa, patrocinado pela empresa e que competiu pela categoria GT3 Cup.

Flávio Canto é ex-judoca brasileiro



Suzane Pires, inclusive, aproveitou a Porsche Experience para dar uma voltinha e conhecer a pista de Interlagos. Ela, Flávio e Virginia estiveram no evento a convite da PetroRio. A empresa vem crescendo por meio de aquisições. Graças aos constantes resultados positivos teve uma forte valorização passando a fazer parte do índice B3, principal da bolsa brasileira em 2020.

Virginia Cavendish



O prêmio do Porsche Cup foi para Franco Giaffone, já na GT3 Cup quem venceu foi Nelson Monteiro, que desempatou o topo da tabela com Lucas Salles.