Susymeri Ogliari compartilha sua jornada de sucesso no Podcast PFA – por falar em administração

Susymeri Ogliari, diretora da Toalhas Atlântica, participou recentemente do podcast PFA – Por Falar em Administração, apresentado pela jornalista Ana Cláudia Massambani e pelo empresário Claudemir Marcolla. O programa, que aborda temas como a gestão de empresas, oportunidades e histórias no empreendedorismo, trouxe à tona a rica trajetória de Susymeri e os bastidores de uma das mais tradicionais empresas do setor têxtil no Brasil.

Susymeri Ogliari aborda sua trajetória e a evolução tecnológica da empresa em entrevista ao vivo

“Fiquei feliz com o convite para participar do podcast, foi uma oportunidade de compartilhar a história da Atlântica, minha trajetória na empresa e conversarmos sobre administração, liderança, responsabilidade social, ambiental e empreendedorismo”, afirmou Susymeri Ogliari durante o episódio. Com uma trajetória de 35 anos na empresa, Susymeri cresceu em meio aos teares e aos funcionários da Atlântica, vivenciando cada etapa dos 45 anos de história da empresa.

Fundada por seu pai quando ela tinha apenas oito anos, Susymeri revelou como a administração da Toalhas Atlântica se manteve familiar ao longo dos anos. “Foi um processo nobre, a administração ainda é toda familiar. Nesse momento, todos os três filhos estão trabalhando na empresa, então foi mais fácil e acreditamos que se uma família cresceu unida ela tem que permanecer unida, porque não adianta conquistar tantas coisas e brigar e ter desavenças nesse momento.”

Outro tema importante abordado no podcast foram os investimentos anuais da Atlântica em novas tecnologias. Desde 2002, a empresa reinveste seus resultados positivos para modernizar sua produção. “Anteriormente tínhamos em torno de 160 teares que produziam uma quantidade muito pequena e hoje, a Atlântica possui 35 teares com uma produção superior. Então é necessário estar em constante troca e evolução de equipamentos, principalmente se tivermos máquinas que produzem menos ou que não estejam de acordo com as normas de segurança operantes”, explicou Susymeri.

Além de discutir a gestão e os investimentos da empresa, Susymeri também falou sobre responsabilidade social e ambiental, temas que são parte integrante da cultura da Toalhas Atlântica. Ela enfatizou a importância de aliar tradição e inovação para manter a empresa competitiva e sustentável.

O PFA – Por Falar em Administração, que já possui mais de sessenta episódios, é transmitido ao vivo todas as quintas-feiras, às 19h30, pelo YouTube. Os episódios também estão disponíveis nas plataformas Spotify e Deezer, proporcionando acesso fácil e conveniente para os ouvintes que buscam inspiração e conhecimento em gestão e empreendedorismo.

A participação de Susymeri Ogliari no podcast ofereceu aos ouvintes uma visão aprofundada sobre a Toalhas Atlântica e os princípios que guiam a empresa. A história de Susymeri e a evolução da Atlântica são exemplos inspiradores de como a tradição familiar pode se aliar à inovação tecnológica para alcançar o sucesso sustentável e duradouro.