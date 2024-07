Sustentabilidade em Foco: Formosa do Oeste, Araçoiaba da Serra e Pinhais são Exemplos

Na quarta edição do Prêmio Band Cidades Excelentes – Edição Especial Evolução, o destaque foi para iniciativas sustentáveis que estão transformando realidades em diversas regiões do Brasil. Entre os municípios reconhecidos pela sua contribuição à sustentabilidade, destacam-se Formosa do Oeste (PR), Araçoiaba da Serra (SP) e Pinhais (PR).

José Carlos Quevedo Junior, prefeito de Araçoiaba da Serra (SP), vence no pilar Sustentabilidade na categoria para munícipios entre 30 mil e 100 mil habitantes – Crédito: Andressa Anholete

Formosa do Oeste (PR) se destacou pela implementação de políticas públicas focadas na preservação ambiental e no uso consciente dos recursos naturais. Com iniciativas voltadas para a reciclagem e o tratamento de resíduos, o município tem demonstrado um compromisso sólido com a sustentabilidade, refletido em um significativo impacto positivo na qualidade de vida da população local.

Prefeito de Formosa do Oeste (PR), Luiz Antonio Domingos é homenageado com o troféu de Sustentabilidade para cidades até 30 mil habitantes – Crédito: Andressa Anholete

Araçoiaba da Serra (SP), por sua vez, tem investido em projetos de educação ambiental e na conscientização da comunidade sobre a importância da preservação dos ecossistemas locais. Ações como programas de reflorestamento e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis têm contribuído para a conservação dos recursos naturais e a promoção de um desenvolvimento urbano mais equilibrado.

Pinhais (PR) se destaca pela sua eficiência na gestão dos recursos hídricos e na implementação de políticas de energia limpa. O município tem adotado tecnologias sustentáveis em seus processos industriais e urbanos, visando a redução da pegada de carbono e a melhoria da qualidade ambiental para as gerações futuras.

Esses exemplos reforçam a importância de iniciativas locais na construção de um futuro sustentável para as próximas gerações. Com esforços conjuntos entre gestores públicos, comunidades e empresas, é possível promover um desenvolvimento econômico que respeite os limites do meio ambiente e garanta um ambiente saudável e próspero para todos.

O Prêmio Band Cidades Excelentes celebra não apenas os avanços alcançados por esses municípios, mas também inspira outras localidades a seguirem o caminho da sustentabilidade, buscando soluções inovadoras e eficazes para os desafios ambientais do século XXI.