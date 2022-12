Sustentabilidade e Inovação: Benjamin Cano prestigia lançamento da segunda edição da Revista do Circuito Elegante

O apresentador e sócio da RIOException compareceu ao evento de lançamento da revista focada em turismo sustentável e de alta qualidade



Imagina ter acesso aos melhores destinos do Brasil e que atendam as suas expectativas para garantir uma experiência inesquecível? Esse é o serviço da Revista Circuito Elegante, uma chancela de qualidade que proporciona hospedagens de alta qualidade e priorizam o turismo sustentável.

Evento aconteceu na última quarta-feira (30) no Jardim Europa em São Paulo



Na última quarta-feira (30), a Revista Circuito Elegante, celebrou a sua segunda edição com uma festa no Jardim Europa em São Paulo. O apresentador e sócio da RIOException, Benjamin Cano Planes esteve presente no evento e foi só elogios. “O evento foi um luxo! Eu fiquei muito feliz e honrado em participar, foi tudo muito bem organizado”, conta.

Benjamin conta ainda como conheceu o trabalho da Circuito Elegante. “Eu conheço a Circuito Elegante do meu antigo trabalho como Hoteleiro, dono da Casa Mosquito. Ontem eu estava participando como anunciante da minha imobiliária de alto padrão do Rio de Janeiro, a RIOException, e fiquei extremamente feliz com isso”, compartilha.

Sustentabilidade e compromisso com o público

O principal diferencial do Circuito Elegante, de acordo com a sua fundadora, Priscila Bentes, é o foco no público final. “Ao longo desses quase 20 anos, somos reconhecidos como uma chancela de qualidade e elegância. Além de selecionarmos os estabelecimentos que integram esse circuito, possuímos uma plataforma de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), para garantir uma entrega personalizada e que encante. Contamos com apoio de concierges para o planejamento da viagem, além de benefícios garantidos, como upgrade, early check-in e late check-out sem custos, mediante disponibilidade”, explica a empresária.

Benjamin Cano posa ao lado de Priscila Bentes, fundadora e responsável pela curadoria da Circuito Elegante



Como funciona na prática?

Para receber a chancela, o estabelecimento passa por uma rigorosa inspeção, com foco no padrão de instalações e, principalmente, de serviços. Agora, a sustentabilidade socioambiental do empreendimento também é considerada.

Ao preencher o cadastro no site www.circuitoelegante.com.br. As informações são confidenciais e visam prestar um atendimento personalizado a cada viajante. O site está conectado com todas as centrais de reservas e, ao solicitar disponibilidade e tarifas via site, o cliente associado é imediatamente identificado.