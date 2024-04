Suspensão solicitada: Ministério dos Transportes questiona medida antidumping em Pneus

Em um movimento crucial para o setor de transporte de cargas do Brasil, o Ministério dos Transportes se posicionou firmemente contra a proposta de imposição de medidas antidumping sobre pneus de carga, uma decisão que está sob o escrutínio da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, George André Palermo Santoro

O Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, George André Palermo Santoro, em ofício enviado ao MDIC nesta segunda-feira, solicitou formalmente que a decisão, prevista para ocorrer amanhã, seja adiada. Santoro destacou preocupações significativas tanto do ponto de vista jurídico quanto econômico.

Segundo ele, a proposta em análise pode falhar em sua aplicabilidade técnica, uma vez que as importações envolvem conjuntos de rodas de aço completas com pneus e acessórios, destinadas primordialmente ao segmento de implementos rodoviários, e não meramente pneus montados em rodas.

Alerta de impacto econômico leva à solicitação de reavaliação de medidas antidumping antes de votação crucial.

O Ministério dos Transportes sublinha a necessidade de uma abordagem mais abrangente, levando em consideração as especificidades do setor. Há uma preocupação clara com o potencial impacto negativo sobre a economia nacional, caso a medida seja implementada sem uma avaliação detalhada e sem o necessário diálogo com os envolvidos no mercado.

Diante da complexidade do assunto, Santoro propôs retirar a questão da pauta da reunião marcada para 23 de abril de 2024, sugerindo a realização de estudos mais detalhados e um debate mais inclusivo com os diversos atores do mercado de transportes.

Reforçando sua disposição em colaborar com os estudos necessários, Santoro ressaltou a importância de decisões regulatórias bem fundamentadas para assegurar o crescimento econômico do país. A resposta do MDIC a essa solicitação é aguardada com grande expectativa pelo setor, destacando o papel vital do diálogo e da análise criteriosa nas decisões de política comercial do Brasil.