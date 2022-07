Supervisor de Trens de São Paulo é o novo campeão brasileiro de Jiu-Jitsu

Reginaldo Aparecido da Costa conquistou o título da modalidade categoria Master 4

Foram necessárias três lutas, com tempo total de quase 12 minutos, para confirmar a conquista da medalha de ouro no principal campeonato nacional de jiu-jitsu por Reginaldo Aparecido da Costa, que sagrou-se campeão na categoria Master 4 (peso médio até 82 quilos) no último final de semana em Barueri, São Paulo.

Feito inédito para o supervisor de Tração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

A conquista do primeiro lugar é um feito inédito para o supervisor de Tração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que chegou à arena de luta sem nunca ter participado de competição anterior na modalidade.

Logo no primeiro confronto, Reginaldo encarou o campeão mundial de Abu Dhabi 2021 e venceu a disputa com o tempo total de 5 minutos. A estratégia adotada para driblar a experiência do adversário foi treinar duro vários estilos, incluindo técnicas de judô, uma vez que o maior desafio seria vencer a primeira luta. A segunda prova também foi conquistada aos 5 minutos e a última ganhou por finalização, ou seja, desistência do adversário após um estrangulamento encaixado, com 1 minuto e 52 segundos no tatame.

Reginaldo está agora em primeiro lugar no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu

Motivado a fazer a inscrição no campeonato após insistência do seu treinador e mestre Paulo Nardy e de seus alunos do curso de Muay Thai, Reginaldo estudou as técnicas dos adversários e foi para o embate disposto a ter um bom desempenho. “Fiz a inscrição na competição sem grandes expectativas, já que era a primeira vez em um torneio de Jiu-Jitsu e desse porte. Tenho consciência que não foi sorte. O resultado é fruto de longas horas de treinos duros ao longo de vários anos. Minha vitória devo ao meu mestre e aos meus colegas de treinos que me ajudaram a praticar as técnicas mais difíceis da modalidade ”, explica o atleta.

Com o título, Reginaldo está agora em primeiro lugar no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu na pontuação individual de atletas. A trajetória de Reginaldo até esse momento vitorioso começou há dez anos quando aos 38 anos recebeu um sinal de que sua saúde não estava bem. Acima do peso, quase batendo a casa dos 100 quilos, com princípio de diabetes e outros indicadores no vermelho, seguiu o conselho do médico do trabalho para iniciar uma mudança nos hábitos. Como já tinha feito lutas marciais antes, há oito anos começou o treinamento no Jiu-Jitsu e chegou a perder 20 quilos.