Sucesso na internet, Camila Loures lança livro ”Vida de popstar”

Camila Loures é um fenômeno da internet, com mais de 13 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e quase 16 milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora, youtuber, cantora e atriz lança seu segundo livrão, para compartilhar curiosidades da sua trajetória de sucesso e dos bastidores da sua vida na música. Camila Loures: vida de popstar chega às lojas pela Pixel, com exclusividades sobre sua carreira, pôsteres, passatempos e um jogo de trunfo encartado especial para os fãs.



Vencedora do prêmio de Youtuber do Ano, em 2020, e de Melhor Youtuber da América Latina, em 2019, Camila vem alcançando muitas realizações desde os 19 anos, quando começou a gravar. Ela já acumula mais de 3 bilhões de visualizações em seus vídeos, e relata em seu novo livrão a fórmula para todo esse sucesso, além de contar sobre as produções dos seus clipes e hits musicais, como as músicas “Bambolê” e “Ela joga”.



Também participam do livrão os membros da Família Loures, amigos da Camila que sempre estão presentes nas aventuras, brincadeiras e trollagens do canal. Eles contam mais do que pensam da youtuber, relatam sobre a convivência com ela e deixam mensagens superfofas, assim como outros famosos queridos por ela, como Dilsinho e Lucas Rangel.



O livrão Camila Loures: vida de popstar, desenvolvido em parceria com a Brasilera Digital, é um verdadeiro diário do ícone teen. Repleto de fotos exclusivas e novidades, o leitor também encontra suas receitas preferidas, passatempos como jogo da memória e caça-palavras, testes e mais: dicas de relacionamentos, skincare e maquiagem que completam a diversão.