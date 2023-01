Sucesso! Julies chega a três milhões de reproduções no Spotify; confira

Novo trabalho conta com nomes como: Maneva, Deko e Viegas; cantor anunciou ainda parceria com Los Brasileiros

Uma das maiores revelações musicais e representante do pop reggae nacional, Julies já mostrou que veio para ficar! Ele lançou recentemente o seu primeiro DVD “Jules ao Vivo”, e já comemora a marca de mais de três milhões de reproduções no Spotify em seu álbum de estreia “Começo, meio e fim”, lançado em abril de 2022.



Com a presença de nomes como Maneva na faixa “Nosso Sentimento”, Anna Lu & Zapi em “Fumaça”, single que já acumula mais de 1 milhão de streams, Deko em “Bela”, Good Vibe na canção “Quando Você Vem” e Viegas em “Ela Arrebenta”, o disco de estreia conta com 10 canções: 9 faixas e uma versão acústica.

Recentemente, ele lançou um DVD com diversas participações especiais (Foto: Divulgação)



Os números nos aplicativos de música e as parcerias de peso mostram que Julies não só conquistou o público como o backstage do cenário musical do reggae. Além do álbum, o cantor também já lançou o DVD “Julies ao Vivo” que trouxe, além das canções de “Começo, Meio e Fim”, novos singles e parcerias como Deko e Planta & Raiz. Além do sucesso como cantor, o artista ainda é destaque na composição. Sua mais nova canetada é na música “Promete” do Maneva que está tocando em todas as rádios do país.

“Eu tô muito feliz e impressionado com o alcance deste álbum. É muito legal ir em lugares diferentes nas mais variadas cidades, ouvir as canções tocando nos ambientes e ainda com as pessoas cantando do começo ao fim. Esse álbum significa muito pra mim”, conta Julies.



Para 2023, o artista promete surpreender com sonoridades, aflorando cada vez mais seu lado POP dentro do reggae em uma parceria única com os Los Brasileiros, responsáveis por grandes hits de Luisa Sonza, Carol Biazin, Vitão, Ludmilla entre outros.

“Estou muito realizado em poder trabalhar com os maiores nomes do mercado. Eu sempre admirei muito o trabalho da Head Media e dos Los Brasileiros e poder trabalhar com eles em tão pouco tempo, me deixa entusiasmado. Eles são responsáveis por vários sucessos de vários artistas que dominam as paradas musicais do país e espero ter o mesmo sucesso que os nomes que já passaram por lá”, concluiu.