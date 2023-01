Sucesso: feijoada pré-carnavalesca reúne famosos no Rio de Janeiro; confira

Encontro contou com as presenças do icônico Cordão da Bola Preta e a escola de samba Estação Primeira de Mangueira

Foi um sucesso a Feijoada Pré-Carnavalesca, realizada neste final de semana, no Windsor Barra, um dos hotéis cinco estrelas da Rede Windsor, no Rio de Janeiro. Além da boa comida e diversão, não faltou samba no pé na festa comandada pela Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, Cordão da Bola Preta, roda de samba, DJ e a presença da musa Renata Santos. O evento ainda recebeu o apoio da Cervejaria Império.

A Feijoada Carnavalesca já está confirmada para o sábado de carnaval, 18 de fevereiro, também no hotel Windsor Barra. | (Foto: Leo Marinho e Robson Moreira)



Entre os famosos presentes, os atores Mouhamed Harfouch – com a esposa Clarissa e os filhos Ana Flor e Bento – e Diogo Savala, as atrizes Thalita Rebouças e Evelyn Montesano e os respectivos maridos, Renato Caminha e Rodrigo Hartz, a cantora lírica Juliana Sampaio, os apresentadores Mylena Ciribelli e Rafael Paiva, os influenciadores Luana Martins, do perfil Places by Lu, Bruna Lara, do Gordinha de Alma, Vanessa Real, do Giro da Carioca, Isaac Mariano, Daniel Mohamed do Rota.MHD, Diego Soares, do Didicas do Rio, e Marjorie Campos, do Comer, Rezar e Viajar, os RPs Alan Victor e Márcia Veríssimo, o casal Leleco e Maninha Barbosa, o jornalista Ancelmo Gois, entre outros.

Todos se deliciaram com o buffet completo de feijoada com variedade de carnes servidas separadamente, além de saladas, pratos quentes e deliciosas sobremesas, tudo preparado pelos experientes chefs da Rede | (Foto: Leo Marinho e Robson Moreira)



Todos se deliciaram com o buffet completo de feijoada com variedade de carnes servidas separadamente, além de saladas, pratos quentes e deliciosas sobremesas, tudo preparado pelos experientes chefs da Rede. Entre os petiscos, o famoso caldinho de feijão, costelinha assada, bolinhos de aipim e de feijoada. E para as pessoas que não comem carne, foi preparada uma opção vegana, que teve feijão vermelho, tofu defumado e abóbora, acompanhados de farofa de beterraba.

Foi um sucesso a Feijoada Pré-Carnavalesca, realizada neste final de semana, no Windsor Barra, um dos hotéis cinco estrelas da Rede Windsor, no Rio de Janeiro. | (Foto: Leo Marinho e Robson Moreira)



Durante o evento, o ambiente ainda ofereceu ao público, o espaço Kid´s Club com piscina de bolinhas, cabana com túnel, brinquedos e mesinhas para colorir, além de jogos de videogame, dados e de tabuleiro, sempre acompanhados por monitores especializados.



“Ficamos muito felizes com o nosso primeiro evento do ano, que já faz parte da tradição do Rio de Janeiro. Com conforto e segurança, cariocas e turistas puderam curtir o famoso carnaval carioca que já acontece nas ruas da cidade, com a apresentação do Bloco Cordão da Bola Preta, além de vivenciarem parte do espetáculo da Sapucaí com a presença da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira”, destaca Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede.

A Feijoada Carnavalesca já está confirmada para o sábado de carnaval, 18 de fevereiro, também no hotel Windsor Barra.