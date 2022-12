Stylist das famosas, Luiz Plinio lança collab com Stazya

A coleção que conta com 10 looks comemora e conta a história do stylist

Em clima de celebração, a marca JOMAR, do stylist Luiz Plinio, se une a marca paulista Stazya para o lançamento de uma collab nesta semana. A coleção, que chega na última semana do ano as lojas, comemora o ano apoteótico do stylist sergipano, responsável pelos looks de Maiara & Maraisa, Munik Nunes, Mileide Mihaile e outras celebridades.

A coleção que conta com 10 looks comemora e conta a história do stylist. As peças que tem a cara da praia e traz um pouco de tudo que Luiz Plinio usou nas suas produções ao longo desse ano, como: brilho, peças estruturadas e transparências.

Ele contou que conhecia a marca há algum tempo e conversaram bastante antes de lançar essa coleção, que será bastante exclusiva.

“Esse ano foi muito especial. Vivi e realizei muitos sonhos. Fiz produções que estamparam as principais publicações de moda e eventos importantes, como o Grammy Latino. Já conversamos já um bom tempo sobre essa colab, e chegamos até em pensar em adiar o lançamento, mas sentimos que ela tinha que chegar na última do ano para celebrar os últimos meses e abrir os caminhos para o próximo ano ser ainda mais marcante”, disse o stylist sergipano que mora em São Paulo há quatro anos.

A coleção prioriza peças que podem ser usadas por mulheres de diferentes estilos e trazem um toque fashionista para o visual. As modelos Carol Valença e Direlle Moraes estrelam a campanha que foi realizada em estúdio em São Paulo.