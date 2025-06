Studios do Grupo Smart Fit aceleram expansão no Brasil e Europa e projetam abrir mais de 100 salas até o fim de 2025

Os studios do Grupo Smart Fit dão um passo importante na consolidação de sua vertical, que alia tecnologia, bem-estar e performance. Com 228 salas em operação, sendo 224 no Brasil e 4 no exterior, a empresa projeta a abertura de 113 salas até o fim de 2025, ampliando a presença, tanto no mercado brasileiro quanto no europeu.

Especializadas em modalidades como bike indoor (Velocity), HIIT e corrida (Race Bootcamp), musculação (Tonus Gym), pilates (One Pilates), hot yoga (Vidya), luta (Jab House) e treino funcional (Kore), as marcas se diferenciam dos modelos tradicionais ao apostar em ambientes exclusivos, altamente especializados e com foco total na experiência do cliente.

Em âmbito nacional, a projeção é de 110 salas abertas só em 2025. As praças prioritárias para a expansão serão Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). Já o plano internacional prevê a abertura de mais 16 unidades na Europa até 2026, com foco inicial em Portugal e Espanha — mercados que já apresentam uma demanda crescente por experiências de treino mais personalizadas e de alto padrão. Até outubro, serão inauguradas três novas salas em Lisboa das marcas Velocity, Vidya e One Pilates.

Como parte desse movimento de internacionalização, a atriz e empresária Fernanda Rodrigues assume, em 2025, o papel de master franchisor internacional da vertical, liderando a expansão na Europa com foco na captação de novos franqueados, investidores e parceiros estratégicos.

“Ter a Fernanda como parceira neste momento é um privilégio. 2025 será um ano decisivo para a nossa vertical, com importantes mudanças institucionais e a aceleração do nosso processo de expansão internacional. A presença dela será essencial para amplificar essa conversa no exterior, levando nossa proposta de bem-estar e qualidade de vida para novos mercados”, afirma Carol Corona, CEO da vertical studios.

Fernanda, praticante assídua de bike indoor na Velocity, reforça o alinhamento com o propósito da marca: “Minha história com a Velocity despertou em mim a vontade de empreender. Escolhi fazer isso com marcas que realmente representam o que acredito. Os studios têm alma, propósito e uma proposta de bem-estar que vai além do físico”, afirma a atriz.

Para o crescimento do negócio, a vertical aposta no modelo de franquias, oferecendo oportunidades de investimento que variam de R$ 650 mil a R$ 1,5 milhão, a depender do studio escolhido. A expectativa de receita mensal varia de R$ 50.000 a R$ 200.000.

Com a expansão da vertical studios, o Grupo Smart Fit fortalece sua atuação no segmento premium do fitness, aliando sua expertise em escala a um modelo de negócios pautado pela experiência, inovação e personalização.

“Nossa missão é expandir nossas marcas, mantendo o compromisso de oferecer treinos que não apenas transformam corpos, mas também a forma como as pessoas enxergam o bem-estar. Estamos liderando uma das maiores transformações do setor fitness, provando que o futuro do high-end vai muito além do exercício — é sobre criar comunidade, gerar pertencimento e inspirar um novo estilo de vida”, conclui a executiva.