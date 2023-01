Studio SP recebe grandes blocos do carnaval de rua de São Paulo a partir de sábado (14) e mantém programação animada até fevereiro

O espaço, localizado na famosa Rua Augusta, abre suas portas para a folia com presença de “Tarado ni Você”, “Explode Coração” e outros

O carnaval é o grande destaque da programação de janeiro e fevereiro de 2023 no Studio SP, na famosa Rua Augusta. Grandes blocos de rua paulistano, como o “Tarado Ni Você” e o “Explode Coração”, ocupam a agenda da casa a partir do próximo sábado (14). E quem abre o ano no Studio SP é o “Bloco Ritaleena”, com seu grito de carnaval.

Veja a agenda completa de janeiro e fevereiro do Studio SP:

“Ritaleena”: Com base na obra de Rita Lee, o “Ritaleena”, criado em 2015, enaltece o feminino, a irreverência e o humor e usa a cidade de São Paulo como cenário para suas festas e celebrações. Sábado (14) começa o ano no Studio SP com o bloco Ritaleena!

“Tropical Nada”: não é um nome que faça qualquer sentido, mas ainda assim é o nome do novo projeto de Daniel Furlan, músico, ator, roteirista e diretor. Escrito nas profundezas do isolamento social, apesar de não ser um trabalho de comédia, traz sim uma graça, embora meio trágica. Quatro anos depois de seu último trabalho na música (a finada banda Ócio), Furlan ressurge com o projeto. Conhecido também por programas de TV e internet, como o “Choque de Cultura” e “Falha de Cobertura”, Furlan lança o álbum no palco do Studio SP no dia 20, uma sexta-feira.

”Baile do Moreira”: No sábado, 21, o bloco faz uma grande homenagem ao saudoso novo baiano Moraes Moreira e sua vasta obra. Passando pelo repertório de Moreira, clássicos dos Novos Baianos e também outras canções que marcaram época, a banda é liderada pelo cantor e produtor Felipe El.

”Banda Bastardo”: Ao longo de quase 10 anos, a banda tem procurado promover a memória do cancioneiro popular e carnavalesco brasileiro, executando um repertório popular tradicional que inclui marchas, marchas-rancho, sambas e frevos, com encontro marcado no Studio SP no dia 24.

”Confraria do Pasmado”: Em 2023, o cordão carnavalesco completa 20 anos e trará mais uma vez para as ruas de Pinheiros um desfile repleto de homenagens a grandes nomes do samba e da Música Popular Brasileira. O bloco tem como puxadores a cantora Bia Sá e Eduardo Piagge, um dos fundadores do Pasmado, com os arranjos criados por Deni Domênico, e se apresenta dia 27.

“Tarado Ni Você”: Desde 2014 nas ruas de São Paulo, o bloco nasce da ideia de tocar marchinhas explorando a ampla discografia, a força intelectual e emotiva do grande Caetano Veloso. No dia 28, o bloco (com banda completa) sobe ao palco do Studio SP para uma celebração dessa força.

”Filhos de Gil”: o bloco celebra no carnaval de rua de São Paulo a música de Gilberto Gil abraçando os ritmos da cultura afro-brasileira, neste ano homenageando o forró e o Nordeste. O grupo se apresenta no Studio SP no dia 3 de fevereiro com sua bateria Realce, composta por cerca de 50 integrantes (majoritariamente mulheres).

”Bloco Unidos do Swing”: é uma fanfarra de rua e bloco de carnaval que une as linguagens da música, dança e circo numa proposta estética acústica, performática e interativa. O grupo apresenta nos seus arranjos e composições a energia do encontro do jazz com maracatu, do blues ao baião, e a vivência das conexões reais e/ou imaginadas entre o Carnaval Brasileiro e o Mardi Gras de New Orleans. Para sua apresentação no Studio SP, no dia 4 de fevereiro, o coletivo mergulha em brincadeiras performáticas e apresenta novamente a temática da viagem no tempo, convidando todo mundo a dançar.

”Explode Coração”: o projeto nasceu em 2017 e hoje é um dos principais blocos do Carnaval de Rua de São Paulo. Em quatro edições, passou de 10 mil foliões para mais de 150 mil no desfile de 2020. Conta com uma banda profissional, com integrantes de diferentes cidades do Brasil e do mundo. Os shows apresentam versões próprias de grandes hits de Maria Bethânia em ritmos carnavalescos, no dia 10 de fevereiro.

”Del Rey”: E para fechar a programação de carnaval da casa, o bloco traz seu Baile de Máscaras para o Studio SP no dia 11 de fevereiro, celebrando o pré-carnaval.

Os ingressos para todos os shows já estão disponíveis na Eventim e no site na aba “Programação”.

Studio SP

Poucos espaços destinados a shows e artes no país foram e são tão emblemáticos como o Studio SP. Em 2021, oito anos depois do encerramento das atividades, a casa paulistana retorna com foco no momento de retomada cultural da cidade.

O espaço fica na Rua Augusta, 591, Consolação, São Paulo/SP, e a classificação é de 18 anos (menores de 18 anos podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsável legal).