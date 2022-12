Sttu é destaque em “Barco Forte” novo single do coletivo Reggae Brazuca

Ao lado de Maneva, Tati Portella, Nêgamanda e Junior Dread, cantor está presente no 5º lançamento da coletânea que chega a todos aplicativos de música na sexta-feira, 16 de dezembro

O coletivo Reggae Brazuca acaba de anunciar mais um lançamento da série que irá completar um álbum com 8 faixas inéditas. Em seu mais novo single, “Barco Forte”, Sttu, um dos maiores nomes em ascensão no gênero, é destaque ao lado de Maneva, Tati Portella, Nêgamanda e Junior Dread. A canção chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 16 de dezembro.

Misturando cerca de 40 artistas, o projeto do Reggae Brazuca promete aquecer o cenário nacional do reggae com ótimas produções e parcerias jamais vistas. Após o 1º Cypher – lançado no ano passado – que serviu como piloto e trouxe artistas como Tribo de Jah, Mato Seco, Laylah Arruda, Marina Peralta e muito mais, totalizando 13 ao total, vem agora o 5º lançamento oficial dessa coletânea.

“Barco Forte” fala sobre superação e é o 5°Cypher de uma série de lançamentos que irão completar um álbum com 8 faixas inéditas e terá cerca de 40 artistas do Reggae Brasileiro. “É uma mistura melódica de Reggae contemporâneo com partes rítmicas de música brasileira e africana”, explica Sttu.

O Reggae Brazuca segue criando ações para incentivar o público a consumir e desmistificar a vertente, e claro, mostrar que o reggae está na ativa, unido, produzindo, e sempre se reinventando, com novos e bons artistas aparecendo para o cenário. À frente do movimento temos artistas como PH Moraes, Alê Cazarotto (Bloco do Caos), Bruno Dupre (Brasativa), Bells, Eder (Reggae Nacional), Mariii Batista, o produtor cultural Lucas Cordeiro e a embaixadora Nanda Apple.

Natural de São Paulo, Sttu descobriu sua paixão pela música aos 6 anos, influenciado pela família musical. Disposto a conquistar o país através de suas poesias em forma de canção, o cantor está preparando novos singles e quer um 2022 repleto de shows.

Sttu finalizou as gravações do EP de estreia “Sem Pressa”, homônimo a seu primeiro lançamento, que deve contar com quatro singles que misturam DUB, reggae, pop à elementos acústicos como o bongô, ukulele e violões e está programado para o primeiro trimestre de 2023.