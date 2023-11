Stryker: sete anos de excelência no ambiente de trabalho global

Reconhecida pela Great Place to Work e Fortune, a Stryker mantém sua posição entre as 25 Melhores Empresas para Trabalhar no Mundo, destacando-se por sua cultura e relações de confiança

São sete anos consecutivos de reconhecimento, e a Stryker, gigante da indústria médica, prova mais uma vez que sua excelência não se limita apenas à fabricação de produtos inovadores. A empresa foi nomeada, pelo sétimo ano consecutivo, uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar no Mundo, pela Great Place to Work e Fortune.

O destaque da Stryker reside não apenas em seus produtos revolucionários, mas também em sua dedicação em criar um ambiente de trabalho excepcional para seus mais de 40.000 funcionários em todo o mundo. A líder global de Recursos Humanos, Katy Fink, expressou sua gratidão, afirmando: “Esta honra reflete a importância de nossa cultura e de tudo o que os nossos colaboradores fazem para tornar a Stryker um lugar especial para trabalhar.”

Para se qualificar entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Mundo, as companhias precisam estar presentes nas listas nacionais de Melhores Empresas em pelo menos cinco países, ter mais de 5.000 funcionários globalmente e uma força de trabalho internacional representando pelo menos 40% do total.

Em 2023, a Stryker não apenas atendeu, mas superou esses critérios em grande estilo. Reconhecida em países que variam do Canadá à Coreia do Sul, passando por México, Itália, China e Estados Unidos, a Stryker solidificou sua reputação como uma empresa que valoriza a diversidade e promove relações de confiança.

Os funcionários de cada país foram peças-chave no processo de avaliação, compartilhando suas experiências e percepções na pesquisa Trust Index, que desempenha um papel fundamental nas classificações da Great Place to Work.

Em um mundo onde as práticas de trabalho e a cultura corporativa são mais importantes do que nunca, a Stryker destaca-se como um exemplo a ser seguido. Seu compromisso com a melhoria contínua, igualdade global e um ambiente de trabalho que promove o crescimento e a colaboração, fazem da empresa não apenas uma líder na indústria médica, mas também uma referência global em excelência no ambiente de trabalho.