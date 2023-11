Strava Brasil na Maratona de Nova York: atletas brasileiras representam o país em evento icônico

Atletas brasileiras do Strava correrão a Maratona de Nova York, celebrando o esporte e a representatividade

No próximo dia 5 de novembro, o Strava, a principal plataforma para atletas, fará história ao marcar presença em um dos eventos esportivos mais icônicos do mundo: a Maratona de Nova York, nos Estados Unidos. O Strava Brasil convocou um time de atletas brasileiras para representar o país na corrida, em uma iniciativa denominada “Strive for More™️”, que promove e apoia mulheres no movimento e no esporte.

Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil

Carol Barcellos, jornalista da Rede Globo, Bertha Jucá, consultora na área de wellness, Mikelle Coelho, digital influencer e personal trainer, Dani Germano, e Débora Taylor foram convidadas para participar desta jornada desafiadora.

Strava e atletas brasileiras se preparam para a Maratona de Nova York

Para Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil, a presença dessas atletas na Maratona de Nova York é motivo de grande empolgação. Ela declara: “Estarei correndo ao lado delas e sinto que essa motivação durante toda a jornada de treinos até a linha de chegada tem sido um exemplo e inspiração de força e resiliência que queremos espalhar para outras mulheres do Brasil.”

Carol Barcellos, uma corredora amadora e mãe, compartilhou sua empolgação com a oportunidade: “Quando recebi o convite para Nova York, não tive como negar. Não podia perder essa chance. Eu nunca fiz uma Major; então, estou muito animada para correr essa prova. Fico sempre apreensiva com a maratona, não tem jeito. É outro tipo de prova, outro estilo, mas ao mesmo tempo estou ‘amarradona’. Será a primeira vez que a minha filha vai comigo. Ela nunca esteve em uma linha de chegada, e ter a Júlia lá vai ser incrível.”

Bertha Jucá, após nove meses parada devido a uma lesão, se prepara para sua primeira maratona com confiança. Ela compartilha: “Minha preparação está sendo maravilhosa e também muito cautelosa. Depois que eu comecei a correr tudo na minha vida mudou. Foi um processo de autoconhecimento que a corrida me trouxe. O esporte é tudo pra mim e para minha saúde mental. Eu amo tudo que ele envolve.”

Mikelle Coelho, digital influencer e personal trainer, enfrenta o desafio de preparar-se para a maratona enquanto equilibra a preparação para duas provas de meio Ironman. Ela se mostra empolgada com o desafio e afirma: “O esporte está inserido em todas as áreas da minha vida, pessoal, profissional e social. É meu estilo de vida mesmo. Para mim, o esporte vai muito além de competições e números, pois me traz saúde física e mental, abre portas e oportunidades e me permite contribuir positivamente para a sociedade. Eu me sinto preparada e quero muito que chegue o grande dia da NYCM.”

Essas atletas brasileiras representam não apenas o Strava, mas também a força e determinação das mulheres no esporte, contribuindo para a promoção da igualdade e inspirando outras mulheres a alcançarem suas metas. A Maratona de Nova York se torna o palco de uma jornada de superação e resiliência, onde o Brasil estará representado com orgulho.