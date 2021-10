Stone Wizards lança clipe de novo single e planeja retorno aos palcos

A banda de rock brasileira está com grandes planos para o futuro, incluindo lançamento na gringa

Os fãs do rock que estavam ansiosos por novos lançamentos ficaram satisfeitos essa semana. A Stone Wizards lançou o clipe do single ‘Ashes of Your Soul’ e tem muitos outros planos que vão animar o público daqui para frente, como músicas autorais e possíveis lançamentos na gringa.



A banda nasceu em julho de 2019, em Balneário Camboriú-SC, com uma pegada vintage e stoner rock, o que inspirou o nome do grupo. O trio é composto por Chacal, Felipe e Neto, músicos que já tinham passagens por bandas hardcore e metal.



“Eu já estava há um tempo querendo montar uma banda com um som mais pesado e composições próprias. A gente reuniu alguns amigos até fechar nessa formação que estamos atualmente”, disse Chacal, que contou que o grupo está compondo canções há um ano.

A banda tem uma pegada vintage e stoner rock nas canções

Os integrantes da banda são fãs de carteirinha do rock e o objetivo sempre foi fazer um trabalho no qual eles acreditassem. “A gente faz um som que gostaríamos de ouvir quando estivéssemos no carro, treinando ou andando de bicicleta”

Chacal é guitarrista, Felipe é o baterista e Neto é o baixista do grupo



Com isso, o grupo acaba de divulgar o clipe da música autoral ‘Ashes of Your Soul’ e se prepara para lançar mais oito canções. “Esperamos lançar uma música nova a cada 15 dias para sempre dar um bom engajamento nas mídias sociais da banda. Queremos lançar mais materiais dinâmicos com videoclipe”.

Para o futuro, o público pode esperar muito mais. Com o retorno dos eventos, Chacal afirma que a banda está se preparando para voltar aos palcos.

Stone Wizards está finalizando as gravações para o álbum de estreia

“Teremos um repertório nosso para fazer shows, mas agora o foco é nas gravações. Vamos terminar de gravar, lançar os materiais e depois vamos começar os shows. A gente também compõe em inglês, o objetivo é lançar nosso material lá fora e futuramente fazer shows no exterior”.



O clipe de Ashes od Your Soul pode ser conferido no canal do YouTube da banda Stone Wizards.