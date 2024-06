STF descriminaliza porte de maconha e startup certifica plantio

Após nove anos de sucessivas interrupções, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou nesta quarta-feira (26) o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal, estabelecendo uma quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. O novo marco legal permite que qualquer pessoa possa adquirir, guardar, transportar ou possuir até essa quantidade sem cometer infração penal, desde que a cannabis seja plantada e cultivada legalmente. Mas como funciona a certificação desse plantio?

Luis Quintanilha, CEO da Kanna

Inserida nesse contexto, a startup Kanna Coin surgiu para inovar o mercado de cultivo de cannabis no Brasil. Utilizando tecnologia blockchain, a empresa desenvolveu um sistema de auditoria comunitária que garante a legalidade das plantações. Através da plataforma web3 da Kanna Coin, a comunidade pode verificar se os documentos apresentados pelos produtores estão devidamente regularizados, assegurando que a produção é legal e que os fazendeiros não têm envolvimento com o tráfico de drogas.

Kanna Coin usa tokens e blockchain para assegurar que fazendeiros estão em conformidade

Segundo Luis Quintanilha, CEO da Kanna, “a operação só depende do esforço do próprio holder, removendo o intermediário e distribuindo o esforço para a comunidade”. Os tokens KNN, que são a base do ecossistema da Kanna, permitem que os indivíduos validem os documentos dos produtores de cannabis diretamente na plataforma. Todo o processo de autenticação ocorre dentro da rede da Polygon, em um ambiente descentralizado e seguro.

A Kanna Coin já movimenta um mercado promissor. Segundo o anuário da Kaya Mind, o plantio e cultivo de cannabis no Brasil tem potencial para movimentar R$ 917,2 milhões. Apesar das resistências ainda presentes na sociedade, a regulamentação do cultivo e a certificação proposta pela Kanna Coin representam um avanço significativo para a indústria da cannabis no país.

Para participar da validação, os interessados podem adquirir tokens KNN diretamente na plataforma da Kanna ou negociá-los através da maior exchange da América Latina, o Mercado Bitcoin. Este modelo de governança comunitária traz transparência e segurança para um setor que ainda enfrenta muitos desafios.

A iniciativa da Kanna Coin demonstra como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na regulamentação e no desenvolvimento de mercados emergentes. Com a descriminalização do porte de maconha e a certificação do cultivo, o Brasil dá um passo importante rumo a um mercado mais transparente e livre de atividades ilícitas.