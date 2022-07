Startup acelera avanços na Saúde com foco em personalização e monitoramento de doenças em tempo real

Izaias Pertrelly, CEO da Blue, Helth Tech de saúde, apresenta ao mercado de saúde suplementar tecnologias inéditas no mercado Brasileiro

Na crescente do mercado de saúde, sobretudo após a pandemia de COVID-19, é fato que diversas empresas vêm surgindo e ampliando capital e foco em novas tecnologias, visando acelerar processos e reduzir custos. Nessa rota, surgiu a Blue, trazendo uma nova cultura para o mercado de saúde suplementar. A Health Tech tem chamado atenção por proporcionar atendimento personalizado e tecnologias até então inéditas no setor. Izaias Pertrelly, aos 29 anos, se destaca sendo o mais novo CEO no segmento que conta com grandes e reconhecidos nomes do mercado tradicional. Com formação em Marketing e especialização em Inovação em Saúde pelo MIT, ele conta como funciona a Blue na prática.

“Acreditamos que é possível oferecer às pessoas tecnologia sem perder a humanização nesse processo, pelo contrário, a tecnologia é grande aliada para possibilitar a gestão de saúde desse usuário de forma única, afinal de contas, são pessoas, não apenas números. Ser uma Health Tech não é só um ‘termo’, é entender a responsabilidade de efetivamente oferecer tecnologia para melhorar a saúde das pessoas”, declara Izaias.

Tendo como grandes nomes no setor a Unimed, Amil e SulAmérica Seguros, nos últimos anos a saúde suplementar ganhou novos entusiastas, planos de saúde digital vem se tornado uma opção para os usuários que buscam mais atenção e se sentem desassistidos pelas operadoras tradicionais. Buscamos entender o que a Blue tem de diferente dessas outras Health Techs e Pertrelly explica que o diferencial não se resume a uma única aplicação.

“Costumo dizer que a atenção é o fator de maior peso quando um cliente opta por um plano Blue. Nossa cultura está dedicada a tornar o usuário o ponto focal de todo e qualquer processo, desde um acompanhamento com o time de gestão da saúde, preparador físico, nutricionista e acompanhamento psicológico, até quando o usuário recebe uma das ligações semanais do seu concierge pessoal, que o acompanha em todo processo, desde seu ingresso na Blue”, explica o CEO.

Para Izaias, a necessidade de modernização das operadoras foi o fator primordial na criação da Health Tech.

“Usamos a tecnologia ao nosso favor para gerar ainda mais humanização ao processo. Cerca de 39 milhões de brasileiros sofrem com hipertensão e mais de 18 milhões possuem diabetes; por isso que, em parceria com uma startup israelense, estamos trazendo para o Brasil o Smart Health, já aprovado pelo FDA, que realiza o monitoramento de pressão arterial, batimento cardíaco e oximetria, e o Blue Stik, dispositivo que possui a função de monitorar em tempo real a glicemia. Esses são apenas os primeiros gadgets que estamos aplicando para gestão da saúde e prevenção de complicações mais severas”, explica.

Visando atender melhor seus usuários, a Blue está trazendo para o Brasil com exclusividade a primeira cabine de telemedicina 100% autônoma e que, além da consulta, também realiza Exames como ECG, Espirometria e muitos outros. “Ainda estamos em testes, mas tudo indica que nos próximos meses esse recurso estará disponível para nossos usuários nos principais shoppings e pontos comerciais do Brasil”.

Além da rede credenciada, a Blue é a criadora no dispositivo “Rede Full”, que permite em tempo real a cobertura imediata de seus beneficiários em todo território nacional. A Health Tech tem ainda como parceiro o Hospital Israelita Albert Einstein, um dos maiores e mais importantes Hospitais do país, responsável pelos atendimentos de telemedicina dos usuários da Blue em todo o Brasil.

Não restam duvidas que as mudanças são significativas e vão acelerar o processo de inovação das outras operadoras, visando não perder mercado para a “irmã mais nova” no setor bancário. Essa mudança foi inevitável. Dominado pelas Fintechs como Nubank e outros bancos digitais, os gigantes tradicionais tiveram que se reinventar para acompanhar a onda de inovação dos unicórnios, seria a tecnologia o gadgets de salvação da saúde suplementar.