“Sou o Léo Santana 50+”, brinca Oscar Magrini em entrevista para Reuber Dirr no Pânico

Em entrevista descontraída, o ator fala da sua trajetória na televisão e teatro e comenta sucesso na internet com dancinhas do Tiktok

40 novelas, 16 peças e 22 filmes. A magnitude do currículo de Oscar Magrini é inegável. Nas palavras do de Reuber Dirr, produtor da Jovem Pan e agora apresentador do canal Pânico: “Quem não conhece Oscar Magrini? É impossível não saber quem ele é!”. O ator sorriu e agradeceu a apresentação “Quem não conhece essa figura aqui? Amém por isso”, brincou.

Mas além dos trabalhos reconhecidos em todo país, Oscar está em alta com outra habilidade: dancinhas no tiktok. Ao dançar o hit do carnaval, interpretado por Léo Santana, Oscar bombou nas redes sociais. “Sou o Léo Santana 50+”, brinca o ator que tem 61 anos.

Atualmente, Oscar Magrini também está em cartaz com a comédia “O Vison Voador”, no teatro Raul Cortez em São Paulo e aparece também no Vale a Pena Ver de Novo com a reprise da novela O Rei do Gado.

Se referindo aos espectadores como panáticos, Reuber anuncia a volta do canal: “Reabrindo as porteiras”, brinca. Em seu Instagram pessoal, o produtor da Jovem Pan agradeceu a oportunidade: “Não é tietagem. É a concretização de um sonho. Uma honra estar no time a partir de agora”, escreveu.