Sony Music e Eventim Brasil anunciam parceria inovadora com o Cubo Itaú para transformar o setor de entretenimento

Gigantes da música e venda de ingressos unem forças com o principal hub de empreendedorismo tecnológico para impulsionar a inovação no entretenimento brasileiro

Grandes nomes do entretenimento e da tecnologia no Brasil uniram forças em uma parceria histórica. A Sony Music, renomada gravadora global, e a Eventim Brasil, segunda maior empresa de venda de ingressos do mundo, anunciaram uma colaboração estratégica com o Cubo Itaú, principal hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico na América Latina.

O objetivo da iniciativa é impulsionar a indústria de entretenimento e cultura no Brasil, focando especialmente no desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para otimizar a experiência do público em eventos e consumidores de música. A parceria pretende não apenas fortalecer a presença das empresas no mercado, mas também abrir portas para novos talentos capazes de enfrentar os desafios de um setor dinâmico como o do entretenimento.

Wilson Lannes, General Manager da Sony Music Brasil, destaca a busca por visibilidade e atração de novos talentos: “Nosso ambiente é essencialmente digital, e as premissas são a música e a criatividade. Queremos mais visibilidade para o nosso negócio e atrair novos talentos capazes de superar os desafios de um mercado dinâmico como o de entretenimento.”

Jorge Reis, CEO da Eventim no Brasil, enfatiza o foco na experiência dos fãs e na otimização das operações de eventos: “Queremos debater novas ferramentas com empresas do ramo de tecnologia e entretenimento no Brasil e buscar melhorias para o consumidor e para o setor de entretenimento como um todo. É uma conexão benéfica para todos.”

O setor de eventos de cultura e entretenimento, de acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), gera atualmente 3,5 milhões de empregos, representando R$ 71,8 bilhões em massa salarial. Além disso, o setor contribui significativamente para a economia brasileira, recolhendo R$ 42,3 bilhões em impostos federais e apresentando um faturamento anual de aproximadamente R$ 291,1 bilhões.

O mercado fonográfico brasileiro tem mostrado um crescimento expressivo, ultrapassando a média mundial. Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), o setor cresceu 15,4% em 2022, arrecadando um total de R$ 2,5 bilhões, impulsionado principalmente pelos serviços de streaming, que representaram 86,2% do total das receitas.

Paulo Costa, CEO do Cubo Itaú, destaca a relevância do setor de entretenimento: “É um setor extremamente relevante não só para a economia nacional, como também é bastante valorizado pela população da América Latina, por isso, tem demonstrado boa recuperação ao longo dos meses. Ter empresas como a Eventim e a Sony Music conosco é mais uma oportunidade de contribuir com os empreendedores, que podem fazer negócios para solucionar desafios do setor, além de melhorar a experiência da sociedade em variados eventos.”

Além disso, a parceria visa conectar grandes marcas do setor de entretenimento com startups focadas em inovação. Com mais de 12 mil startups no país, a colaboração promete fortalecer os negócios entre entretenimento, cultura e inovação.

O futuro do setor parece promissor, conforme aponta a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022–2026 da PWC. Até 2026, a indústria global de Entretenimento & Mídia deve chegar a US$ 3 trilhões em receitas, com a indústria brasileira atingindo US$ 39,9 bilhões, superior à projeção anterior.

Com a tecnologia como aliada, a indústria de entretenimento no Brasil se prepara para um crescimento consistente, aproveitando as oportunidades geradas pelas mudanças no comportamento do consumidor, impulsionadas pela pandemia. A parceria entre a Sony Music, a Eventim Brasil e o Cubo Itaú parece ser um passo importante na direção desse futuro promissor.