Sônia Bridi faz forte comentário sobre fome Yanomami “nunca imaginei que eu fosse ver isso dentro do meu país, em período de paz”

A repórter da Tv Globo Sônia Bridi, esteve nas comunidades indígenas durante gravação de matéria para o Fantástico, e acompanhou o envio de comida às famílias em situação de fome extrema

Um depoimento forte e emocionante da experiente repórter da Globo chamou ainda mais atenção para a situação extrema das crianças desnutridas que vivem na Terra Indígena Yanomami. Sônia Bridi esteve no local com seu marido e repórter cinematográfico Paulo Zero, e presenciou a grave crise sanitária.

Sônia Bridi esteve nas Terras Yanomais durante gravação de matéria para o Fantástico.



O depoimento de Sônia foi feito à Globonews, quando a jornalista falava sobre a crise yanomami e o avanço do garimpo, na última quarta-feira (25). “Eu nunca imaginei que fosse ver isso dentro do meu país em período de paz. E é um período de paz que é aqui, na Terra Yanomami”, disse.



Durante a entrevista, Sônia explicou que a crise sanitária se agravou devido ao avanço do garimpo ilegal na reserva indígena e à omissão do governo federal durante os quatro últimos anos, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “O helicóptero baixou em uma ilha cercada pelo garimpo. Ali, todas as pessoas estão doentes. É impossível não estar doente quando não se tem água limpa para beber, não tem acesso à principal fonte de proteína, que é o peixe que eles pegavam nos rios”, explicou Sônia.

Sônia Bridi e o repórter cinematográfico Paulo Zero presenciaram a grave crise sanitária.

A jornalista que já viajou o mundo em busca dos mais diversos registros para o Fantástico, se mostrou impressionada com tudo que presenciou na reserva brasileira. “Já vi refugiados, gente em conflitos em vários países e a gente sabe que essas imagens de fome extrema, de fragilidade extrema, de abandono extremo, são muito fortes, tristes e pesadas”.



O atual governo federal estima que cerca de 600 crianças morreram na reserva durante a gestão de Bolsonaro, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio; sendo que apenas no ano de 2022, foram 99 mortes.

Para resolver a crise na Terra Yanomami, a maior reserva indígena do país, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública e criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas para prestar atendimento às vítimas em até 90 dias.

A reportagem de Sônia Bridi e Marco Zero sobre a crise sanitária dos Yanomamis será exibida no Fantástico no próximo domingo (29).