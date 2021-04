Sônia Abrão completa 15 anos na RedeTV

Jornalista fala sobre sua relação com a casa que a tem em grande estima

Voltar a RedeTV!, local que considera uma segunda casa, foi uma escolha assertiva de Sônia Abrão, que está a frente do A Tarde É Sua, no período da tarde. A jornalista e apresentadora, no auge de seus 57 anos, comemora 15 anos de casa no próximo dia 1º.

Para celebrar essa data tão especial, Sônia nos deu a honra de uma entrevista e respondeu a algumas perguntas.

Confira:

25 merchans dentro de um programa de duas horas é muita coisa! Você é uma mulher consolidada em sua carreira. Você se vê dessa forma?

Nosso programa sempre foi bem vendido, graças a Deus! Gosto da minha trajetória, não foi nada do que tinha imaginado, queria ser repórter internacional, cobrir guerras, mas o destino me transformou em apresentadora de TV! E deu certo. Não tenho do que reclamar!!! (risos)

São 15 anos de casa. Qual a sua relação, hoje, com a RedeTV!?

Em 15 anos, a RedeTV! se transformou em minha casa! Me sinto muito bem lá! A relação é muito saudável!

E nos próximos quinze anos, o que você espera?

Não faço mais planos! Não discuto com o destino, o que vier eu assino, como dizia o poeta Leminski.

Você tem vontade de trabalhar com o hard news, certo? Isso se mantém? Você deixaria seu programa, de entretenimento e variedades, para ocupar este lugar?

No momento, faço o que gosto, do jeito que eu quero, com um diretor que admiro e uma equipe que adoro! Então, não tem porque mudar!!!

Você tem uma carreira consolidada e é admirada por muitos. Qual conselho você daria para quem está começando?

Dedicação e muita ralação! Sem isso, fica difícil alcançar qualquer objetivo!