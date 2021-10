Sonar Music Box Br está com nova apresentadora

Vj Kyria, bastante conhecida na cena Rocker é a nova apresentadora do Sonar no Music Box Brazil

O Sonar Music Box Brasil está com nova apresentação, liderada por um nome bastante conhecido da cena Rocker, a vj Kyria. A apresentadora ficou bastante conhecida por seu canal no Youtube, o Rockland e agora vai comandar o programa de um dos festivais mais famosos do Mundo.



O programa vai trazer o melhor do Rock nacional, com exibição dos melhores clipes do gênero musical e também seus lançamentos no universo da música. Sua estreia está marcada para hoje, dia 7 de outubro, as 23:30, no Canal Music Box.