Som Livre homenageia Elis Regina com lançamento inédito do álbum “Trem Azul”

Em comemoração aos 78 anos de Elis Regina, Som Livre lança álbum histórico nas plataformas digitais pela primeira vez

A Som Livre, empresa de música que faz parte da Sony Music Entertainment, anunciou o lançamento exclusivo do álbum “Trem Azul” nas plataformas digitais. O álbum foi gravado no último show de Elis Regina, em 1981, no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo, e nunca havia sido disponibilizado para consumo digital.

Capa “Trem Azul” – Acervo / Divulgação Som Livre

A iniciativa é uma homenagem à grande artista brasileira, que completaria 78 anos no próximo dia 17 de março. Com uma voz e presença de palco únicas, Elis deixou uma marca inesquecível na música brasileira e seu legado segue inspirando novas gerações.

Elis Regina – Acervo / Divulgação Som Livre

O lançamento do álbum “Trem Azul” faz parte da campanha (Re)Descubra da Som Livre, que busca enaltecer sucessos da música brasileira presentes no catálogo da gravadora. A iniciativa visa presentear os saudosistas e reapresentar para as novas gerações um pouco mais da história musical do nosso país.

Com um total de 25 faixas, o álbum “Trem Azul” é uma verdadeira relíquia da música brasileira. A Som Livre, com sua capacidade única de entender e antecipar tendências, lançou e desenvolveu inúmeros dos maiores artistas e músicas de sucesso do Brasil nas últimas décadas. Além disso, a gravadora também atua em diversos eventos, como Festeja e Samba Demais.

