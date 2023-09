Som Livre brilha no Grammy Latino 2023 com 11 indicações em diversos gêneros musicais

A gravadora nacional se destaca com artistas como Marília Mendonça, Filipe Ret, Jorge & Mateus e mais

Na última terça-feira, 19 de setembro, o Grammy Latino anunciou os indicados para a premiação de 2023, e a Som Livre, gravadora brasileira de renome, se destacou como a líder em número de indicações, com um total de 11 nomeações em nove categorias diferentes, abrangendo uma ampla variedade de gêneros musicais.

A cerimônia do Grammy Latino 2023 está programada para ocorrer no dia 16 de novembro, em Sevilha, na Espanha, e promete ser uma noite memorável para a música brasileira.

Entre os artistas da Som Livre que receberam indicações, Tiago Iorc se destaca com três nomeações, tornando-se o artista brasileiro com o maior número de indicações nesta edição. Sua faixa “Tudo O Que A Fé Pode Tocar” concorre na categoria de Melhor Canção Em Língua Portuguesa, enquanto seu álbum “Daramô” está na disputa pelo prêmio de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação e Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Outro destaque é a banda Planet Hemp, que após um hiato de 22 anos, retorna com força total e recebe duas indicações. Seu álbum “JARDINEIROS”, lançado em outubro de 2022, concorre ao prêmio de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, enquanto o single “Distopia”, em parceria com Criolo, compete na categoria de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa. Além disso, a categoria de Melhor Interpretação Urbana conta com outra indicação da Som Livre, desta vez com o rapper Filipe Ret e sua faixa “Good Vibe”.

Na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, a Som Livre se faz presente com dois gigantes do gênero: o projeto póstumo da saudosa Marília Mendonça, intitulado “Decretos Reais”, e o álbum mais recente de Jorge & Mateus, “É Simples Assim (Ao Vivo)”.

A cantora Maria Rita, detentora de oito Grammy’s Latinos ao longo de sua carreira, também recebeu uma indicação na categoria de Melhor Álbum de Samba/Pagode com o EP “Desse Jeito”, lançado em agosto de 2022, logo após sua assinatura com a Som Livre.

Além disso, dois talentosos artistas do selo slap da gravadora estão na corrida pelo Grammy Latino: Hodari compete na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com seu trabalho homônimo, enquanto Luthuly Ayodele disputa o prêmio de Melhor Vídeo Musical Versão Curta pelo clipe da canção “Fixação”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com essas indicações, a Som Livre reforça sua posição de destaque no cenário musical brasileiro e demonstra sua capacidade de representar diversos gêneros musicais com excelência. O público aguarda com expectativa a cerimônia do Grammy Latino 2023 para descobrir quais desses talentosos artistas brasileiros receberão os prestigiados prêmios musicais.