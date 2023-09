Soluções para Casas Inteligentes ajudam a deixar os ambientes mais agradáveis nos dias quentes

Soluções tecnológicas inovadoras da Nice trazem mais praticidade e conforto no dia a dia de casas, escritórios e empresas

Com a chegada da primavera, chega com ela, dias mais ensolarados e temperaturas mais altas. Na maioria das casas e escritórios brasileiros, é comum a utilização de ventiladores, climatizadores e aparelhos de ar-condicionado, entretanto, além desses eletrodomésticos oferecerem apenas um bem-estar momentâneo, o resultado pode ser, também, contas de luz mais altas no final do mês.

Roll-Control





Para auxiliar no dia a dia desses ambientes com mais praticidade, conforto e economia, a Nice, empresa líder global em soluções de gestão doméstica, desenvolve produtos inovadores para Casas Inteligentes, com qualidade e tecnologias avançadas, que possuem o objetivo de otimizar o gerenciamento da luz natural e do calor através de comandos que coordenam o aquecimento, o resfriamento, a iluminação e o monitoramento de cargas elétricas, que também controlam o consumo de energia.

gateway Yubii Home



Dessa forma, a companhia reforça seu compromisso em impulsionar a automação residencial no país, simplificar a rotina e melhorar a qualidade de vida das pessoas com os recursos de uma casa inteligente. Aproveitando sua expertise no Brasil, a Nice preparou algumas dicas que podem proporcionar ao consumidor uma experiência mais agradável e eficiente para que o calor em sua residência seja mais ameno.

Nice Smart-Control

A primeira impressão quando ouvimos falar de casas inteligentes, pode remeter a algo complexo, mas pode ser mais simples do que se imagina. Tudo o que é necessário é uma tecnologia que vai automatizar o ambiente e os eletrodomésticos, que se conecte à internet e possibilite seu controle através de um celular ou assistente de voz.

A solução da Nice que possui essa função chama-se Yubii Home, um gateway de automação residencial intuitivo, personalizável e de fácil instalação, aberto à integração com mais de três mil dispositivos de outras marcas. Com o Yubii Home, os usuários podem controlar e gerenciar diversos aparelhos e cenários de automação por meio do aplicativo Yubii App, que pode ser instalado em tablets, smartphones ou smartwatches.

Além disso, o dispositivo permite a integração com assistentes de voz, como o Google Home, Alexa e Siri, oferecendo conveniência, conforto e possibilitando o gerenciamento remoto das funções domésticas de qualquer lugar com um simples clique, verificando o status e recebendo notificações em tempo real.

Outra alternativa, é programar o funcionamento de aparelhos domésticos, também de modo bem simples. Com a instalação do Nice Smart-Control, um dispositivo versátil que transforma aparelhos convencionais em inteligentes, é possível adicionar funcionalidades de automação a eletrodomésticos, sistemas de iluminação, portões e outros equipamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com conexão ao Yubii Home, o Nice Smart-Control permite que você coordene seus itens para funcionarem em horários pré-determinados, ligando ou desligando automaticamente. É possível sistematizar o ventilador e o ar-condicionado, por exemplo, para que a casa esteja sempre fresca sem precisar se preocupar em manuseá-los.

Outra facilidade, é poder controlar os aparelhos através do Yubii App, onde você pode ligá-los e desligá-los de forma remota. Uma opção, é acioná-los alguns minutos antes de chegar em casa, assim encontrará um ambiente agradável e fresco, diferente da temperatura quente do lado de fora.

Com a inteligência do ecossistema de Casa Inteligente da Nice, Yubii, é possível combinar e controlar diversos dispositivos e cenários de automação residencial, oferecendo uma experiência totalmente adaptada às demandas individuais de casa pessoa ou família. Com essa flexibilidade e personalização, a Nice proporciona aos clientes a liberdade de criar ambientes inteligentes e funcionais que se alinham perfeitamente ao seu estilo de vida e conforto.

A Nice possui módulos com protocolo de rádio Z-Wave que contribuem, também, na transformação da casa em um sistema inteligente, e podem somar para deixar a residência pronta para o calor. O produto Roll-Control administra o funcionamento de persianas e toldos que já possuem motorização, sendo possível o controle da entrada de luz solar nos ambientes. Além disso, algumas lâmpadas também contribuem para o aumento da temperatura, mas com o Dimmer-Control, que funciona como um regulador de intensidade luminosa, é possível aumentar ou diminuir a iluminação de todos os cômodos.