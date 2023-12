Solidariedade na época natalina: GTFoods surpreende Lar dos Velhinhos de Maringá com generosa doação

Colaboradores atendem aos pedidos de 50 idosos em situação de vulnerabilidade social

No último dia 19, o Lar dos Velhinhos de Maringá foi palco de um evento memorável, marcado pela generosidade e espírito natalino da GTFoods, um dos gigantes do setor alimentício brasileiro. Em uma ação digna de conto de fadas, a empresa surpreendeu os idosos em situação de vulnerabilidade social com uma doação magnânima, realizando o sonho de 50 idosos que, com esperança e carinho, escreveram cartas com seus desejos.

A iniciativa partiu da própria GTFoods, cujos colaboradores se depararam com as cartinhas dos idosos dispostas em uma árvore na sede da empresa. Comovidos pela sinceridade e simplicidade dos pedidos, cerca de 50 funcionários da empresa não hesitaram em retirar as cartas, comprometendo-se a atender aos desejos ali expressos.

No dia da entrega, a atmosfera no Lar dos Velhinhos ganhou contornos mágicos com a presença do Papai Noel e dois duendes, que distribuíram presentes e sorrisos aos idosos e colaboradores presentes. Roupas, perfumes, maquiagem e diversos itens de beleza foram alguns dos presentes que encheram de alegria o coração dos beneficiados.

A GTFoods, que nasceu em 1992 e se destaca como um dos maiores produtores de carne de frango do Brasil, demonstrou mais uma vez seu compromisso social ao proporcionar um momento tão especial para a comunidade local. Com mais de 10 mil colaboradores e habilitações para exportar para mais de 100 países, a empresa reforça sua responsabilidade ambiental e comprometimento com ações que transcendem o âmbito comercial.

O grupo GTFoods, que detém as principais aprovações mundiais, reafirma sua presença ativa na construção de uma sociedade mais solidária e acolhedora. A entrega dos presentes no Lar dos Velhinhos não apenas materializou a generosidade da empresa, mas também aqueceu os corações dos idosos, tornando este Natal uma lembrança indelével de amor e solidariedade.